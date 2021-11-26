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    Смородская: Было очевидно, что Рангник бросит «Локомотив»

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможное назначение Ральфа Рангника главным тренером «Манчестер Юнайтед».

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    Рангник, как известно, занимает должность руководителя по спорту и развитию «Локомотива». Сообщалось, что немецкий специалист готов отказаться от работы в московском клубе и принять предложение «МЮ».

    «Я ожидала чего-то подобного. Не думала, что это будет "Манчестер Юнайтед". Никакой славы он там не сыщет.

    Было очевидно, что он оставит клуб. Такая вакханалия закупок средних футболистов за большие деньги никогда добром не заканчивалась. Сейчас опять идут разговоры о недостатке состава. Вы купили восемь человек! О чем вы думали? Просто купили того, кто не может играть на достойном уровне.

    Ослабятся ли позиции Цорна и Гисдоля? Всем им надо уйти. Но Рангник даже на расстоянии будет получать деньги за консультации. Я этого не понимаю. С первого дня я не радовалась ни приходу Рангника, ни Цорну. Я видела, чем закончатся такие ковровые закупки. Играть некому, вот и все», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

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    • Ранее стало известно, что «МЮ» договорился с Рангником о контракте до конца сезона.

    Напомним, на прошлой неделе с поста главного тренера «МЮ» был уволен Оле-Гуннар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Каррик.

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