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    Источник: «МЮ» договорился с Рангником о контракте до конца сезона

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    Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве» Ральф Рангник может стать временным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, сообщает The Athletic.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    По данным источника, стороны договорились о контракте на шесть месяцев. После истечения этого срока 63-летний немец будет консультантом клуба на протяжении двух лет.

    Для успешного завершения сделки нужно, чтобы ее одобрил «Локомотив», дав согласие на расторжение контракта Рангника, который начал действовать в июле 2021 года и рассчитан на три года.

    Немецкий специалист в любом случае не сможет руководить командой в ближайшем матче АПЛ против «Челси», так как не успеет получить разрешение на работу.

    Ранее с поста главного тренера «МЮ» был уволен Уле Гунар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Каррик.

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