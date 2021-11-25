Источник: «МЮ» договорился с Рангником о контракте до конца сезона

Руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве»может стать временным тренеромдо конца сезона, сообщает The Athletic

По данным источника, стороны договорились о контракте на шесть месяцев. После истечения этого срока 63-летний немец будет консультантом клуба на протяжении двух лет.

Для успешного завершения сделки нужно, чтобы ее одобрил «Локомотив», дав согласие на расторжение контракта Рангника, который начал действовать в июле 2021 года и рассчитан на три года.

Немецкий специалист в любом случае не сможет руководить командой в ближайшем матче АПЛ против «Челси», так как не успеет получить разрешение на работу.

Ранее с поста главного тренера «МЮ» был уволен Уле Гунар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Каррик.