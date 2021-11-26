Семин назвал оптимального соперника для сборной России в стыках ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Локомотива»назвал сборную, против которойбудет проще всего играть в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

«Думаю, каждый из нас ответит, что в стыковых матчах сборной России лучше всего встретиться с Северной Македонией.

Если смотреть на положение Северной Македонии и любого другого оппонента в любом рейтинге, то здесь вырисовывается довольно ясная картина. С кем бы ни выпало играть российской сборной, предстоят очень важные и тяжелые матчи. На кону стоит поездка в Катар, а мы хотим туда поехать и сыграть на чемпионате мира», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Напомним, сборная России в стыковых матчах ЧМ-2022 может сыграть с Польшей, Чехией, Австрией, Турцией и Северной Македонией.

LiveSport.Ru проведет онлайн жеребьевки первого раунда стыковых матчей. Начало — в 19:00 мск.