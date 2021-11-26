Черчесов: Кудряшову не звонил. Он сильный парень, ему мое «не переживай» не надо

Бывший главный тренер сборной Россиирассказал, как отреагировал на автоголв матче против(0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«За Федора Кудряшова в том матче с Хорватией расстроился. Но ему не звонил. Федора с 17 лет знаю, а Ромащенко — еще раньше.

Он сильный парень. Ему мой звонок "не переживай" может только в минус пойти. В матче с Хорватией с его стороны это была случайность, а он знает, что мы на случайности внимание не обращаем.

Вот если бы он в тактическом плане сделал какие-то просчеты, которые к голу привели, я бы набрал и сказал свое мнение, по-тренерски бы подсказал, что вижу, и он бы это оценил.

А здесь какой смысл? Но знаю, что из нашего тренерского штаба после матча общение с Кудряшовым было и поддержка имела место. Уверен, он справится с этой ситуацией», — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

Напомним, сборная России в стыковых матчах ЧМ-2022 может сыграть с Польшей, Чехией, Австрией, Турцией и Северной Македонией.

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