ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Монако»Лига Европы: «Монако» и «Вест Хэм» прошли дальше, у «Спартака» все очень сложно
  • 10:12
    • «Ньюкасл» может приобрести игрока сборной Украины
  • 09:25
    • Черчесов назвал приемлемого соперника для сборной России в стыках ЧМ-2022
  • 07:00
    • Соболев претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • 06:45
    • Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
    Все новости спорта

    Черчесов: Кудряшову не звонил. Он сильный парень, ему мое «не переживай» не надо

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Хорватии ЧМ-2022
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на автогол Федора Кудряшова в матче против Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «За Федора Кудряшова в том матче с Хорватией расстроился. Но ему не звонил. Федора с 17 лет знаю, а Ромащенко — еще раньше.

    Он сильный парень. Ему мой звонок "не переживай" может только в минус пойти. В матче с Хорватией с его стороны это была случайность, а он знает, что мы на случайности внимание не обращаем.

  • Черчесов назвал приемлемого соперника для сборной России в стыках ЧМ-2022
  • Читайте по теме

    • Вот если бы он в тактическом плане сделал какие-то просчеты, которые к голу привели, я бы набрал и сказал свое мнение, по-тренерски бы подсказал, что вижу, и он бы это оценил.

    А здесь какой смысл? Но знаю, что из нашего тренерского штаба после матча общение с Кудряшовым было и поддержка имела место. Уверен, он справится с этой ситуацией», — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

    Напомним, сборная России в стыковых матчах ЧМ-2022 может сыграть с Польшей, Чехией, Австрией, Турцией и Северной Македонией.

    LiveSport.Ru проведет онлайн жеребьевки первого раунда стыковых матчей. Начало — в 19:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Гранада» сыграют нерезультативно
  • «Атлетик» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Анже» отберет очки у «Ланса»?
  • «Ланс» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Вернется ли «Майнц» на победный путь?
  • «Штутгарт» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.50
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ланс — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Палмейрас — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Северсталь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры