Кан будет разочарован, если Левандовский не получит «Золотой мяч»

Генеральный директор «Баварии»высказался о нападающем мюнхенской команды

«Левандовскому понадобилось лишь 29 игр, чтобы забить 41 мяч. Этот рекорд не побьют никогда, это под силу лишь ему. Роберт — лучший нападающий мира.

Если Левандовски не получит "Золотой мяч", буду глубоко разочарован. Никто не заслужил эту награду так, как он, — цитирует Кана Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 25 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.