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    Кан будет разочарован, если Левандовский не получит «Золотой мяч»

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    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовском.

    Роберте Левандовский
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    Роберте Левандовский

    «Левандовскому понадобилось лишь 29 игр, чтобы забить 41 мяч. Этот рекорд не побьют никогда, это под силу лишь ему. Роберт — лучший нападающий мира.

    Если Левандовски не получит "Золотой мяч", буду глубоко разочарован. Никто не заслужил эту награду так, как он, — цитирует Кана Bayern & Germany.

    В нынешнем сезоне 33-летний поляк забил 25 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах.

    Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.

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