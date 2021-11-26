«Локомотив» определился с заменой Рангнику

нашел замену, который в ближайшее время покинет пост руководителя по спорту и развитию.

По информации «Спорт-Экспресса», эту должность займет Ларс Корнетка, партнер Рангника по консалтинговому агентству.

Отмечается, что Корнетка погружен в дела «Локомотива», уже участвовал во многих клубных процессах вместе с Рангником, и ему не потребуется много времени, чтобы войти в курс дел.

Ранее стало известно, что Рангник станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». стороны договорились о контракте на шесть месяцев. После истечения этого срока 63-летний немец будет консультантом клуба на протяжении двух лет.