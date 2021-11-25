«Ливерпуль» — «Порту»: счет матча 2:0, обзор голов

Английскийодержал домашнюю победу над португальским(2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

Счет в матче был открыт на 52-й минуте. Окслейд-Чемберлен навесил со штрафного, защита выбила мяч, но на подбор успел Алькантара, который резко пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол ворот.

На 70-й минуте Мортон со своей половины поля сделал длинную передачу направо. Салах прорвался, отыграл на Хендерсона, а под ответный пас уже ворвался в штрафную «Порту», уложил защитника и мощно пробил в ближний угол.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Ливерпуль — Порту 2:0 Голы: 1:0 Тьяго Алькантара (52'), 2:0 Мохамед Салах (70') Ливерпуль: Алисон Бекер, Неко Уильямс, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Константинос Цимикас (Эндрю Робертсон, 64'), Алекс Окслейд-Чемберлен (Джеймс Милнер, 82'), Tyler Morton, Тьяго Алькантара (Джордан Хендерсон, 63'), Мохамед Салах (Фабиньо, 71'), Такуми Минамино, Садио Мане (Дивок Ориги, 71') Порту: Мехди Тареми (Chico Conceicao, 64'), Evanilson (Антонио Мартинес, 77'), Луис Диас, Матеус Урибе (Марко Груич, 77'), Сержиу Оливейра (Vitinha, 65'), Отавио, Заиду Сануси, Пепе (Фабиу Кардосо, 25'), Шансель Мбемба, Жоау Мариу, Диогу Кошта Предупреждения: Ибраима Конате (29'), Матеус Урибе (40'), Шансель Мбемба (75'), Джеймс Милнер (88')

Группа В: 1. «Ливерпуль» — 12 очков; 2. «Порту» — 5; 3. «Атлетико» — 4; 4. «Милан» — 4.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В заключительном туре 7 декабря «Милан» сыграет дома против «Ливерпуля». «Атлетико» в этот же день встретится в гостях с «Порту».