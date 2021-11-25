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    «Ман Сити» обыграл ПСЖ, уступая 0:1

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    Завершились матчи 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов в группе A.

    Габриэль Жезус
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    Габриэль Жезус

    «Манчестер Сити» на своем поле обыграл ПСЖ со счетом 2:1, пропустив первым в начале второго тайма.

    «Парижане» вышли вперед после гола Килиана Мбаппе. Сравнял у гостей Рахим Стерлинг, который замкнул передачу на дальней штанге.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Манчестер Сити — ПСЖ 2:1
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (50'), 1:1 Рахим Стерлинг (63'), 2:1 Габриэл Жезус (77') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Александр Зинченко (Габриэл Жезус, 54'), Рияд Марез, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг ПСЖ: Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Идрисса Гана Гейе (Анхель Ди Мария, 68'), Леандро Даниэль Паредес, Андер Эррера (Перейра Данилу, 61'), Nuno Mendes (Тило Керер, 68'), Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Кейлор Навас Предупреждения: Родриго Эрнандес (55'), Жоау Канселу (80'), Габриэл Жезус (90 + 3')

    Победный мяч оформил Габриэль Жезус, который после передачи Бернарду Силвы точно пробил в пустой угол.

    В другом поединке группы «Лейпциг» со счетом 4:0 разгромил «Брюгге». «Быки» забили 4 мяча еще в первом тайме.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Брюгге — РБ Лейпциг 0:5
    Голы: 0:1 Кристофер Нкунку (12'), 0:2 Эмиль Форсберг (пенальти) (17'), 0:3 Андре Силва (26') Брюгге: Симон Миньоле, Клинтон Мата, Джек Хендри, Stanley N'Soki (Федерико Рикка, 46'), Игнасе ван дер Бремпт (Брандон Мехеле, 60'), Эдер Альварес, Ханс Ванакен, Камаль Сова (Jose Izquierdo, 82'), Ноа Ланг, Бас Дост (Матс Ритс, 46'), Шарль Де Кетеларе (Уэсли, 82') РБ Лейпциг: Андре Силва, Брайан Бробби (Hugo Novoa, 66'), Кристофер Нкунку, Эмиль Форсберг, Кевин Кампль, Конрад Лаймер (Илаш Мориба, 62'), Анхелиньо, Йошко Гвардиол (Solomon Bonnah, 80'), Лукас Клостерман (Бенджамин Хенрихс, 62'), Норди Мукиэле, Хосеп Мартинес Предупреждения: Ноа Ланг (63'), Эдер Альварес (85'), Уэсли (86'), Илаш Мориба (86')

    По голу на свой счет записали Кристофер Нкунку и Андре Силва. Дублем в составе гостей отметился швед Эмиль Форсберг.

    «Ман Сити» имеет 12 очков и опережает ПСЖ на 4 пункта. «Лейпциг» набрал 4 пункта и отобрал у «Брюгге» третью строчку.

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