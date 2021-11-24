«Барселона» — «Бенфика»: счет матча 0:0

сыграла вничью св домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: fcbarcelona.com

Встреча группы E, которая прошла на «Камп Ноу», завершилась со счетом 0:0.

У гостей в первом тайме хороший шанс имел Роман Яремчук, но в падении головой пробил прямо во вратаря.

«Сине-гранатовые» ответили выстрелом Демира в крестовину с угла штрафной площади.

Незадолго до финального свистка Рональд Араухо все-таки поразил ворота, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Барселона — Бенфика 0:0 Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо (Эрик Гарсия, 86'), Жерар Пике, Клеман Лангле (Серджино Дест, 86'), Юсуф Демир (Усман Дембеле, 66'), Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Жорди Альба, Николас Гонсалес, Pablo Gavira, Мемфис Депай Бенфика: Роман Яремчук (Дарвин Нуньес, 59'), Эвертон (Пицци, 70'), Рафаэл Силва (Валентин Лацаро, 70'), Алехандро Гримальдо (Харис Сеферович, 81'), Жоау Мариу (Адель Таарабт, 59'), Юлиан Вайгль, Жилберто Жуниор, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Андре Алмейда, Одиссеас Влаходимос Предупреждения: Алехандро Гримальдо (36'), Жерар Пике (49'), Жоау Мариу (49'), Одиссеас Влаходимос (90 + 2'), Адель Таарабт (90 + 5')

В следующем туре «Барселона» отправится в гости к «Баварии», а «Бенфика» примет киевское «Динамо», которое уже ни на что не претендует.

Группа E: 1. «Бавария» — 15 очков, 2. «Барселона» — 7, 3. «Бенфика» — 5, 4. «Динамо» Киев — 1.