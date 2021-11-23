Луческу: Своей работой в Бундеслиге Нагельсманн доказал, что он отличный тренер

Главный тренер киевского «Динамо»высказал мнение о своем коллеге — наставнике «Баварии»

Киевляне сыграют с мюнхенским клубом в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На выезде «Динамо» проиграло со счетом 0:5.

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«Нагельсманн — отличный тренер. Он доказал это своей работой с раннего возраста в разных командах бундеслиги, дойдя в итоге до "Баварии".

Одно дело — тренировать "Лейпциг", а совсем другое — "Баварию", где помимо хорошего состава есть отличный скаутинг, супердорогие игроки. Это говорит о силе клуба и направлении его работы.

Только так можно привезти из Ванкувера Дэвиса, Мусиалу из "Челси" и Ричардса из "Рединга". Нагельсманну повезло с командой.

"Бавария" выигрывает чемпионаты, кубки и Лигу чемпионов. Здесь тренер может показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Луческу пресс-служба УЕФА.

Мюнхенцы обеспечат себе первое место в группе E, если не проиграют «Динамо», либо в том случае, если «Барселона» не сможет победить «Бенфику».

«Динамо» должно побеждать «Баварию» и надеяться на победу «Бенфики» над «Барселоной», чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 финала.