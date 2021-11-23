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    Луческу: Своей работой в Бундеслиге Нагельсманн доказал, что он отличный тренер

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказал мнение о своем коллеге — наставнике «Баварии» Юлиане Нагельсманне.

    Юлиан Нагельсманн
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    Юлиан Нагельсманн

    Киевляне сыграют с мюнхенским клубом в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На выезде «Динамо» проиграло со счетом 0:5.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Нагельсманн — отличный тренер. Он доказал это своей работой с раннего возраста в разных командах бундеслиги, дойдя в итоге до "Баварии".

    Одно дело — тренировать "Лейпциг", а совсем другое — "Баварию", где помимо хорошего состава есть отличный скаутинг, супердорогие игроки. Это говорит о силе клуба и направлении его работы.

    Только так можно привезти из Ванкувера Дэвиса, Мусиалу из "Челси" и Ричардса из "Рединга". Нагельсманну повезло с командой.

    "Бавария" выигрывает чемпионаты, кубки и Лигу чемпионов. Здесь тренер может показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Луческу пресс-служба УЕФА.

    Мюнхенцы обеспечат себе первое место в группе E, если не проиграют «Динамо», либо в том случае, если «Барселона» не сможет победить «Бенфику».

    «Динамо» должно побеждать «Баварию» и надеяться на победу «Бенфики» над «Барселоной», чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 финала.

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