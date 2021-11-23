Де Лихт: Игра на «Стэмфорд Бридж» — это настоящий кайф

Защитник «Ювентуса»высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

В домашнем матче туринский клуб победил англичан со счетом 1:0.

«Теперь у нас совершенно другой дух. Мы хотели обрести стабильнjсть и постепенно нащупываем ее.

Понимаем, что "Ювентус" должен знать, что такое готовность страдать и желание умереть на поле, и я думаю, что против "Фиорентины" и "Лацио" мы показали это.

Игра на "Стэмфорд Бридж" — это настоящий кайф. Мы должны сыграть компактно. "Челси" очень силен на контратаках.

Это будет трудный матч, но мы постараемся сохранить спокойствие на поле», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» возглавляет группу Н с 12 очками, «Челси» с 9 очками занимает вторую строчку, а на третьем месте — «Зенит» с 3 очками. Замыкает квартет «Мальме» (0).