Клубы РПЛ согласились перенести матчи 22-го тура в интересах сборной

Клубыпредварительно согласились перенести матчи 22-го тура в интересах сборной, которой предстоит сыграть в стыковых матчах в рамках отбора на ЧМ-2022.

Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«В целом поддержали перенос 22-го тура, по срокам потом станет известно. Хотим пойти навстречу сборной и найти возможность в календаре для переноса», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы будут сыграны 29 марта 2022 года.

Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путевки в Катар.