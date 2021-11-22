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    Клубы РПЛ согласились перенести матчи 22-го тура в интересах сборной

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    Клубы РПЛ предварительно согласились перенести матчи 22-го тура в интересах сборной России, которой предстоит сыграть в стыковых матчах в рамках отбора на ЧМ-2022.

    Сборная России получит дополнительные дни для подготовки к стыковым матча
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    Сборная России получит дополнительные дни для подготовки к стыковым матча

    Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

    «В целом поддержали перенос 22-го тура, по срокам потом станет известно. Хотим пойти навстречу сборной и найти возможность в календаре для переноса», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

    Ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.

    Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы будут сыграны 29 марта 2022 года.

    Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путевки в Катар.

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