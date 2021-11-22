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    Анчелотти: Мне понравилось качество игры «Реала»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после победы над «Гранадой» (4:1) в матче чемпионата Испании.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мне понравилось качество игры "Реала", но не понравилось, что после второго гола мы снизили интенсивность и ритм. Мы оказались не так эффективны, как можем быть на самом деле.

    Я заменил Винисиуса, чтобы избежать проблем. Игра была жаркой. Я хотел избежать проблем как для нас, так и для "Гранады".

    Ключ успеха Крооса, Модрича и Каземиро — в опыте совместной игры на протяжении многих лет. Иногда происходит смена позиций в ходе матча. Иногда Тони и Лука спускаются вниз, чтобы выйти из-под давления, а Каземиро, наоборот, поднимается», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В турнирной таблице Примеры «Реал» поднялся на первое место (30 очков), «Гранада» идет 18-й (11 очков).

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