Анчелотти: Мне понравилось качество игры «Реала»

Главный тренер «Реала»высказался после победы над «Гранадой» (4:1) в матче чемпионата Испании.

«Мне понравилось качество игры "Реала", но не понравилось, что после второго гола мы снизили интенсивность и ритм. Мы оказались не так эффективны, как можем быть на самом деле.

Я заменил Винисиуса, чтобы избежать проблем. Игра была жаркой. Я хотел избежать проблем как для нас, так и для "Гранады".

Ключ успеха Крооса, Модрича и Каземиро — в опыте совместной игры на протяжении многих лет. Иногда происходит смена позиций в ходе матча. Иногда Тони и Лука спускаются вниз, чтобы выйти из-под давления, а Каземиро, наоборот, поднимается», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

В турнирной таблице Примеры «Реал» поднялся на первое место (30 очков), «Гранада» идет 18-й (11 очков).