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    Пиоли: Игру с «Фиорентиной» решили эпизоды

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан Фиорентина
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал исход матча Серии А с «Фиорентиной» (3:4).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Крайне необычный матч. В первом тайме мы играли хорошо и не должны были уступать 0:2, но это футбол: мы не реализовали свои моменты, и нас наказали за ошибки.

    Во втором тайме мы проявляли характер, старались отыграться, но когда пропускаешь четыре гола, поражение практически неизбежно. Вот мы и проиграли.

    Игру решили эпизоды — они забили четыре гола после пяти ударов. А нам нужно было играть внимательнее и лучше реализовывать свои моменты. Исход матча был неясен до самого конца. Если бы мы не пропустили четвертый гол, то могли бы отыграться.

    Такое поражение причиняет боль, но это больше не должно повториться. Несмотря на поражение, я считаю нашу команду очень сильной, этот урок пойдет нам на пользу», — цитирует Пиоли Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» потерпел первое поражение в чемпионате. Команда с 32 очками продолжает делить первую строчку с «Наполи». «Фиорентина» набрала 21 очко и догнала лидирующую пятерку.

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