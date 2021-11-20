Дембеле вновь опоздал на тренировку «Барселоны»

Вингер «Барселоны»вновь опоздал на тренировку «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Ранее француз стал первым игроком, которого оштрафовали за нарушение правил, установленных новым главным тренером Хави. 24-летний игрок опоздал на тренировку на 3 минуты.

На прошлой неделе Усман снова не явился на занятие в нужное время. Это была единственная утренняя тренировка команды на неделе, а Дембеле посчитал, что она должна пройти днем.

Тренеры каталонцев связались с французом, который тут же приехал на базу и провел занятие. Впрочем, скорее всего, ему придется заплатить очередной штраф.