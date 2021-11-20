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    Дембеле вновь опоздал на тренировку «Барселоны»

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    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле вновь опоздал на тренировку «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    Ранее француз стал первым игроком, которого оштрафовали за нарушение правил, установленных новым главным тренером Хави. 24-летний игрок опоздал на тренировку на 3 минуты.

    На прошлой неделе Усман снова не явился на занятие в нужное время. Это была единственная утренняя тренировка команды на неделе, а Дембеле посчитал, что она должна пройти днем.

  • Дембеле заплатит штраф за опоздание на три минуты
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    • Тренеры каталонцев связались с французом, который тут же приехал на базу и провел занятие. Впрочем, скорее всего, ему придется заплатить очередной штраф.

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