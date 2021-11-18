Это'о выдвинул кандидатуру на выборах главы Камерунской футбольной федерации

Бывший футболист «Барселоны» и «Анжи»на своей странице в Instagram сообщил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Камерунской футбольной федерации.

«Сегодня я официально выставил свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Камерунской федерации футбола.

Для меня большая честь сделать это, и я надеюсь, что смогу помочь реформировать федерацию и вывести наш любимый вид спорта на новый уровень», — написал 40-летний камерунец.

Выборы главы Камерунской футбольной федерации состоятся 11 декабря.

Это'о на клубном уровне выступал за испанские «Реал», «Барселону», «Мальорку», итальянские «Интер» и «Сампдорию», английские «Эвертон» и «Челси», турецкие «Антальяспор» и «Коньяспор», катарский «Катар СК», российский «Анжи».