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    Это'о выдвинул кандидатуру на выборах главы Камерунской футбольной федерации

    Футбол Сборная Камеруна
    Бывший футболист «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'о на своей странице в Instagram сообщил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Камерунской футбольной федерации.

    Самюэль Это'о
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    Самюэль Это'о

    «Сегодня я официально выставил свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Камерунской федерации футбола.

    Для меня большая честь сделать это, и я надеюсь, что смогу помочь реформировать федерацию и вывести наш любимый вид спорта на новый уровень», — написал 40-летний камерунец.

    Выборы главы Камерунской футбольной федерации состоятся 11 декабря.

    Это'о на клубном уровне выступал за испанские «Реал», «Барселону», «Мальорку», итальянские «Интер» и «Сампдорию», английские «Эвертон» и «Челси», турецкие «Антальяспор» и «Коньяспор», катарский «Катар СК», российский «Анжи».

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