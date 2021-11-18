Бензема: Надеюсь получить Золотой мяч. Я счастлив бороться за приз

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
«Посмотрим, что произойдет... Но я надеюсь получить его.
Я счастлив бороться за приз, выходить на поле и забивать. Я очень счастлив. Надеюсь, все так и продолжится.
В любом случае, чемпионат мира должен быть одной из наших целей, учитывая, какой у нас состав.
Мы должны хорошо готовиться, чтобы добиться своих целей, и чемпионат мира — одна из них, конечно», — сказал Бензема Eurosport.
В этом сезоне 33-летний нападающий провел 15 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 8 голевых передач.