Бензема: Надеюсь получить Золотой мяч. Я счастлив бороться за приз

Нападающийи сборной Франциивысказал мнение о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча», которая пройдет 29 ноября в Париже.

«Посмотрим, что произойдет... Но я надеюсь получить его.

Я счастлив бороться за приз, выходить на поле и забивать. Я очень счастлив. Надеюсь, все так и продолжится.

В любом случае, чемпионат мира должен быть одной из наших целей, учитывая, какой у нас состав.

Мы должны хорошо готовиться, чтобы добиться своих целей, и чемпионат мира — одна из них, конечно», — сказал Бензема Eurosport.

В этом сезоне 33-летний нападающий провел 15 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 8 голевых передач.