Источник: Переговоры «Спартака» с Ваноли находятся в продвинутой стадии

Итальянецв ближайшее время займет пост главного тренера

По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры, переговоры 49-летнего специалиста со «Спартаком» находятся в продвинутой стадии.

Paolo #Vanoli is in advanced talks with #SpartakMoskva to become the new coach of the russian club. Vanoli was the assistant of Antonio #Conte at Chelsea and Inter. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 16, 2021

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория покинет свой пост до зимней паузы в чемпионате России.

Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

Ранее футбольный агент Андреа Д′Амико опроверг информацию о том, что Паоло Ваноли заменит Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака».