ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль НьигесТрансферный дайджест. 9-15 ноября
  • 15:02
    • Женская сборная России по биатлону объявила состав на первые этапы Кубка мира
  • 14:12
    • Источник: Переговоры «Спартака» с Ваноли находятся в продвинутой стадии
  • 12:36
    • Спортивный директор РФС: Карпин уйдет из сборной? Без комментариев
  • 10:34
    • Карпин допустил возращение Дзюбы в сборную России
  • 06:45
    • Рублев победил Циципаса на старте Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    Источник: Переговоры «Спартака» с Ваноли находятся в продвинутой стадии

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Итальянец Паоло Ваноли в ближайшее время займет пост главного тренера «Спартака».

    Паоло Ваноли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Паоло Ваноли

    По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры, переговоры 49-летнего специалиста со «Спартаком» находятся в продвинутой стадии.

    Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория покинет свой пост до зимней паузы в чемпионате России.

    Ваноли ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

    Ранее футбольный агент Андреа Д′Амико опроверг информацию о том, что Паоло Ваноли заменит Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сделает ли Украина заявку на стыковые матчи?
  • Босния и Герцеговина — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Лишит ли Холланд голландцев прямой путевки на ЧМ-2022?
  • Нидерланды — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Молодежная сборная России не уступит испанцам?
  • Россия U21 — Испания U21. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Россия U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Олимп-Долгопрудный — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фарерские острова U19 — Россия U19
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры