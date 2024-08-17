Валенсия
Барселона
«Валенсия»
Турнирное положение: Левантийцы минувший розыгрыш Примеры завершили на девятой строке, проиграв зоне еврокубков восемь пунктов.
«Валенсия» выиграла 13 игр из 38 проведенных, десять встреч свела вничью и 15 матчей проиграла, разница мячей составила 40:45.
Валенсия — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В межсезонье «летучие мыши» провели семь товарищеских поединков. В них они трижды проиграли, дважды сыграли вничью и отпраздновали две виктории. одна из них произошла в преддверии данной игры против немецкого «Айнтрахта» — 3:2.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Валенсия» не сделала никаких громких трансферов, пополнившись в основном свободными агентами. Но и потерь у команды также существенных нет, удалось сохранить костят команды.
Отметим, что «оранжевые» смогли выиграть только два поединка из десяти предыдущих во всех турнирах при трех мировых исходах и аж пяти проигрышах.
«Барселона»
Турнирное положение: В прошлом сезоне каталонский коллектив финишировал на второй строке в таблице Примеры, проиграв десять баллов «Реалу».
«Барселона» выиграла 26 игр из 38 проведенных, семь встреч свела вничью и потерпела пять поражений, забила 79 мячей при 44 пропущенных.
Последние матчи: При подготовке к новому сезоне «сине-гранатовые» провели пять товарищеских матчей. В первых трех они переиграли 1:0 «Олот», «Ман Сити» 2:2 и по пен. и «Реал» 2:1. После этого состоялась мировая против «Милана» 2:2 и проигрыш от «Монако» 0:3.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: За 55 миллионов «Барса» купила у «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, а у Жоау Феликса и Жуао Конселу завершился срок аренды и они вернулись в свои команды. А вот Ансу Фати вернулся в стан команды.
Стоит отметить, что поражением от монегасков каталонцы прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, где они дважды сыграли вничью и шесть встреч выиграли.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне в Валенсии эти команды сыграли вничью 1:1
- В шести из семи предыдущих очных игр данных команд побеждала «Барса»
- «Валенсия» последний раз побеждала каталонцев еще в начале 2020 года
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.78, победа «Валенсии» — 4.80, ничья — 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 2.05 соответственно.
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Прогноз: Прогнозируем, что «Барса» начнет сезон с победы и одолеет столь удобного для себя соперника, даже на его поле.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.78.
Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится результативным и принесет больше двух забитых мячей, так как при подготовке к новому сезону обе команды демонстрировали отличную результативность.
Ставка: ТБ 2,5 за 1.86.