В субботу, 17 августа, в первом туре Примеры-2024/25 «Валенсия» на своем поле сыграет против «Барселоны». Начало встречи запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: Левантийцы минувший розыгрыш Примеры завершили на девятой строке, проиграв зоне еврокубков восемь пунктов.

«Валенсия» выиграла 13 игр из 38 проведенных, десять встреч свела вничью и 15 матчей проиграла, разница мячей составила 40:45.

Последние матчи: В межсезонье «летучие мыши» провели семь товарищеских поединков. В них они трижды проиграли, дважды сыграли вничью и отпраздновали две виктории. одна из них произошла в преддверии данной игры против немецкого «Айнтрахта» — 3:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Валенсия» не сделала никаких громких трансферов, пополнившись в основном свободными агентами. Но и потерь у команды также существенных нет, удалось сохранить костят команды.

Отметим, что «оранжевые» смогли выиграть только два поединка из десяти предыдущих во всех турнирах при трех мировых исходах и аж пяти проигрышах.

«Барселона»

Турнирное положение: В прошлом сезоне каталонский коллектив финишировал на второй строке в таблице Примеры, проиграв десять баллов «Реалу».

«Барселона» выиграла 26 игр из 38 проведенных, семь встреч свела вничью и потерпела пять поражений, забила 79 мячей при 44 пропущенных.

Последние матчи: При подготовке к новому сезоне «сине-гранатовые» провели пять товарищеских матчей. В первых трех они переиграли 1:0 «Олот», «Ман Сити» 2:2 и по пен. и «Реал» 2:1. После этого состоялась мировая против «Милана» 2:2 и проигрыш от «Монако» 0:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: За 55 миллионов «Барса» купила у «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, а у Жоау Феликса и Жуао Конселу завершился срок аренды и они вернулись в свои команды. А вот Ансу Фати вернулся в стан команды.

Стоит отметить, что поражением от монегасков каталонцы прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, где они дважды сыграли вничью и шесть встреч выиграли.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне в Валенсии эти команды сыграли вничью 1:1

В шести из семи предыдущих очных игр данных команд побеждала «Барса»

«Валенсия» последний раз побеждала каталонцев еще в начале 2020 года

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.78, победа «Валенсии» — 4.80, ничья — 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Барса» начнет сезон с победы и одолеет столь удобного для себя соперника, даже на его поле.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.78.

Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится результативным и принесет больше двух забитых мячей, так как при подготовке к новому сезону обе команды демонстрировали отличную результативность.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.86.