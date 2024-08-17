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    «Барселона» победой начнет новый сезон

    Валенсия — Барселона: прогноз и ставка (коэффициент 1.78) на футбол. 17/08/2024 в 22:30

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    «Барселона»
    В субботу, 17 августа, в первом туре Примеры-2024/25 «Валенсия» на своем поле сыграет против «Барселоны». Начало встречи запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Августа 2024 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 22:30 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Валенсия»

    Турнирное положение: Левантийцы минувший розыгрыш Примеры завершили на девятой строке, проиграв зоне еврокубков восемь пунктов.

    «Валенсия» выиграла 13 игр из 38 проведенных, десять встреч свела вничью и 15 матчей проиграла, разница мячей составила 40:45.

    Валенсия — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В межсезонье «летучие мыши» провели семь товарищеских поединков. В них они трижды проиграли, дважды сыграли вничью и отпраздновали две виктории. одна из них произошла в преддверии данной игры против немецкого «Айнтрахта» — 3:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Валенсия» не сделала никаких громких трансферов, пополнившись в основном свободными агентами. Но и потерь у команды также существенных нет, удалось сохранить костят команды.

    Отметим, что «оранжевые» смогли выиграть только два поединка из десяти предыдущих во всех турнирах при трех мировых исходах и аж пяти проигрышах.

    «Барселона»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне каталонский коллектив финишировал на второй строке в таблице Примеры, проиграв десять баллов «Реалу».

    «Барселона» выиграла 26 игр из 38 проведенных, семь встреч свела вничью и потерпела пять поражений, забила 79 мячей при 44 пропущенных.

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    • Последние матчи: При подготовке к новому сезоне «сине-гранатовые» провели пять товарищеских матчей. В первых трех они переиграли 1:0 «Олот», «Ман Сити» 2:2 и по пен. и «Реал» 2:1. После этого состоялась мировая против «Милана» 2:2 и проигрыш от «Монако» 0:3.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: За 55 миллионов «Барса» купила у «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, а у Жоау Феликса и Жуао Конселу завершился срок аренды и они вернулись в свои команды. А вот Ансу Фати вернулся в стан команды.

    Стоит отметить, что поражением от монегасков каталонцы прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, где они дважды сыграли вничью и шесть встреч выиграли.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в Валенсии эти команды сыграли вничью 1:1

    • В шести из семи предыдущих очных игр данных команд побеждала «Барса»

    • «Валенсия» последний раз побеждала каталонцев еще в начале 2020 года

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.78, победа «Валенсии» — 4.80, ничья — 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Барса» начнет сезон с победы и одолеет столь удобного для себя соперника, даже на его поле.

    Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.78.

    Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится результативным и принесет больше двух забитых мячей, так как при подготовке к новому сезону обе команды демонстрировали отличную результативность.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.86.

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    «Валенсия» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. «Барселона» победой начнет новый сезон
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