В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ипсвич» — «Ливепуль»

Футбол. Чемпионат Англии

О «Ливерпуле» без Юргена Клоппа пока можно судить исключительно по товарищеским матчам. Очевидно, что их сложно назвать чересчур показательными, но есть ощущение, что у «красных» все будет хорошо.

Во время предсезонки «Ливерпуль» провел пять матчей, в которых одержал четыре победы.

Исключением стала лишь встреча с испанским «Лас-Пальмасом» — здесь был зафиксирован максимально неприятный для болельщиков счет 0:0.

Зато перед этим команда Арне Слота выиграла у «Бетиса», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Севильи», при этом забив в общей сложности 10 мячей.

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В общем, здесь нет смыслы что-то выдумывать — «Ливерпуль» начнет сезон с уверенной победы над командой, которая, скорее всего, будет бороться за выживание.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.87.

«Валенсия» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

Сезон только стартует, а «Барселона» уже успела утомить. Трансферные слухи, связанные с каталонским клубом, действительно достали.

Но терпеть осталось недолго, совсем скоро рынок закроется и Ханс-Дитер Флик наконец-то сможет сконцентрироваться исключительно на работе с командой.

Недавние товарищеские матчи не могут не настораживать. В начале недели «Барселона» проиграла на своем поле «Монако» со счетом 0:3.

Результативная ничья с «Миланом» (2:2) тоже дала повод не только для оптимизма.

Правда, стоит признать, что во время предсезонки были и положительные моменты. Например, в начале августа сине-гранатовые одержали победу над мадридским «Реалом» (2:1) и сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

Кто знает, может, «Барса» и наберет три очка в первом туре Ла Лиги, но «Валенсия» свой гол обязательно забьет. Судя по недавним матчам, команде Флика не помешает еще один надежный защитник.

Ставка: гол «Валенсии» за 1.51.

«Милан» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» несколько дней назад одержал победу над «Монцей» (3:1) в рамках заключительного товарищеского матча.

Важно отметить, что это была игра в память о легендарном владельце «Милана» Сильвио Берлускони. В связи с этим «россонери» были настроены порадовать болельщиков не только веселым футболом, но и результатом.

После этого матча осталось впечатление, что «Милан» все-таки неплохо подготовился к сезону. Смена главного тренера явно пошла на пользу команде. Вскоре после завершения прошлого сезона клуб попрощался со Стефано Пиоли и назначил Паулу Фонсеку.

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«Торино» тем временем уже успел провести один матч в Кубке Италии — выиграл у скромной «Козенцы». В товарищеских играх команда Пауло Ваноли (это экс-наставник «Спартака», если кто-то забыл) тоже выглядела достаточно бодро, но мы все-таки склоняемся к тому, что на поле «Милана» у нее будут проблемы.

Ставка: победа «Милана» за 1.61.

Общий коэффициент — 4.56.