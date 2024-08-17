Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

В отличие от всех остальных участников 1/4 финала, Яннику не пришлось играть в предыдущем раунде.

В пятницу итальянец должен был встретиться с Джорданом Томпсоном, но австралиец не смог выйти на матч.

Так совпало, что Синнер получил дополнительный выходной в свой день рождения — 16 августа ему исполнилось 23 года.

Прогнозы на теннис

В первом матче на этой неделе Синнер выиграл у американца Алекса Микельсена — 6:4, 7:5.

Рублев

Как бы ни завершился предстоящий матч, выступление российского теннисиста уже нельзя будет назвать провальным.

Сначала финал в Монреале, теперь четвертьфинал в Цинциннати — Андрей демонстрирует более чем достойные результаты на очень престижных турнирах.

В пятницу Рублев одержал победу над Брэндоном Накашимой. Как и в Монреале, здесь он тоже обыграл американца в рамках двух сетов — 7:6, 6:1.

Примечательно, что Рублев снова здорово сыграет на своей подаче — соперник так и не взял на приеме хотя бы гейм.

В первом матче Андрей выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 6:4, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.27, победу Рублева букмекеры предлагают за 3.78.

Прогноз: на прошлой неделе Рублев сенсационно выиграл у Синнера в четвертьфинале «тысячника» в Монреале — 6:3, 1:6, 6:2.

Итальянец тогда честно признался, что ему не хватило энергии. Из-за переносов, связанных с погодой, им пришлось сыграть по два матча в день, и для Янника это стало проблемой.

На этот раз Андрею будет противостоять не уставший, а очень хорошо отдохнувший Синнер. Но мы все равно считаем, что у первой ракетки мира снова будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: Рублев выиграет хотя бы один сет за 1.95.