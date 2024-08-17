В матче первого тура английской Премьер-лиге (АПЛ) «Арсенал» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» в прошлом сезоне не смог стать чемпионом Англии, заняв вторую позицию в АПЛ.

Команда после 38-ми туров национального первенства отстала на два очка от ставшего чемпионом «Манчестер Сити», а также на семь баллов опередила третий «Ливерпуль».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках предсезонного Кубка Эмирейтс клуб на своем поле обыграл французский «Лион» (2:0).

Этот успех оформил победную мини-серию «Канониров» в два поединка, которые по сути были контрольными. Перед этим они разгромили немецкий «Байер» (4:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Виейра, Тирни, Томиясу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11 последних играх, которые были товарищескими и официальных, «Арсенал» выиграл 10 раз при одном поражении.

Такие результаты говорят об отличной форме коллектива перед стартом нового сезона, так что аутсайдеру грядущей встречи будет сложно увезти домой хотя бы ничью.

Букайо Сака — лучший бомбардиры клуба в АПЛ прошлого сезона с 16-ю голами.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» в прошлом сезоне Премьер-лиги оказался в нижней половине таблицы, где занял 14-ю строчку.

Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на 20 очков зону вылета, а также на 17 баллов отстала от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле проиграл испанскому «Райо Вальекано» (0:1).

При этом в предыдущем поединке «Волки» сумели разгромить четвертую команду прошлой кампании Бундеслиги «РБ Лейпциг» — 3:0.

Не сыграют: травмированы — Поденсе, Энсо Гонсалес, Чивоме, дисквалифицирован — Семеду.

Состояние команды: в последних семи матчах (официальных и товарищеских) «Вулверхэмптон» проиграл пять раз при лишь двух победах.

Это говорит о плохой форме гостей, а значит против соперника, явно превосходящего его в классе, а также на выезде шансы даже на ничью невелики.

Матеус Кунья — лучший бомбардир клуба в АПЛ прошлого сезона с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Арсенала» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Арсенала» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.18. Ничья — в 7.40, победа «Вулверхэмптона» — в 14.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Арсенала».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50