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    «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма»

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

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    В первом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

    Джошуа Зиркзее
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    Джошуа Зиркзее

    Первый тайм прошел с преимуществом манкунианцев, но не принес забитых мячей.

    Во втором хозяева продолжили владеть инициативой, но забить смогли только на 87-й минуте.

    Героем встречи стал голландский новичок Джошуа Зиркзее, появившийся на поле на 60-й минуте. Он замкнул передачу Алехандро Гарначо.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Фулхэм 1:0
    Гол: 1:0 Джошуа Зиркзее (87') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи (Маттейс де Лигт, 81'), Гарри Магуайр (Джонни Эванс, 81'), Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Каземиро, Кобби Майну (Скотт МакТоминай, 84'), Мэйсон Маунт (Джошуа Зиркзее, 61'), Бруну Фернандеш, Амад Диалло (Алехандро Гарначо, 61'), Маркус Рашфорд Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Исса Диоп, Кенни Тете, Эмиль Смит-Роу (Томас Кейрни, 64'), Саша Лукич (Джей Стэнсфилд, 90'), Андреас Перейра (Харрисон Рид, 90'), Родриго Мунис (Рауль Хименес, 79'), Алекс Айуоби, Адама Траоре (Гарри Уилсон, 79') Предупреждения: Мэйсон Маунт (18'), Кэлвин Бейсси (25'), Гарри Магуайр (40'), Андреас Перейра (70'), Томас Кейрни (73')

    В следующем туре «МЮ» сыграет в гостях с «Брайтоном», а «Фулхэм» примет «Лестер».

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