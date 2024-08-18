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    Завершится ли победная серия «Локомотива»?

    ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставка (коэффициент 3.75) на футбол. 18/08/2024 в 17:30

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    Алексей Батраков — игрок «Локомотива»
    18 августа в рамках 5-го тура российской Премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Локомотив». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Августа 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 17:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: Команда находится в лидерах Премьер-лиги на старте сезона. ЦСКА после 5-и туров занимает 4-е место в таблице с 7-ю очками в активе.

    Команда провела не так много матчей на своем поле в нынешнем сезоне. В 2-х встречах ЦСКА одержал победы (1 победа — в РПЛ, еще одна — в Кубке России).

    ЦСКА — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече армейцы одолели «Пари НН» в Кубке России в серии пенальти (1:1, 4:2 по пен.). До этого ЦСКА уступил «Краснодару» со счетом 1:2.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период ЦСКА забил 10 голов при 5-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграет: Егор Ушаков (травма).

    Состояние команды: ЦСКА довольно удачно стартовал в нынешнем сезоне. К тому же, армейцы стабильно набирают очки в противостояниях с «Локомотивом». В последнем поединке ЦСКА сыграли вничью с «железнодорожниками» со счетом 3:3.

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев неожиданно стал стабильно забивать голы. В 4-х матчах нынешнего сезона игрок обороны забил 4 гола, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Эта команда еще лучше стартовала в нынешнем сезоне. «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 3 балла.

    «Железнодорожники» на чужом поле провели 3 матча в нынешнем сезоне, в которых проиграли только 1 раз. В остальных гостевых встречах «Локомотив» не оставлял шансов своим соперникам.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече московская команда обыграла «Оренбург» со счетом 3:2 в рамках Кубка России, забив победный гол на 82-й минуте. До этого «Локомотив» одолел махачкалинское «Динамо» (2:0).

    У «железнодорожников» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Локомотив» забил 11 голов при 2-х пропущенных.

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    Состояние команды: «Железнодорожники» проводят очень мощный отрезок, громя соперников одного за другим. Несмотря на это, в последних 5-и очных встречах с ЦСКА «Локомотив» ни разу не победил (2 ничьих и 3 поражения).

    У «железнодорожников» есть яркий полузащитник, которому только 18 лет. Алексей Батраков за 4 матча в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи, занимая 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    Статистика для ставок

    • У «Локомотива» продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча

    • В последних 3-х матчах в РПЛ ЦСКА пробивал тотал 2.5 больше

    • В последних 5-и очных встречах «Локомотив» ни разу не обыгрывал ЦСКА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.75, а победа «Локомотива» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не определят победителя и сыграют вничью.

    Ставка: Ничья за 3.75.

    Прогноз: ЦСКА попробует сломать «Локомотив» еще в 1-м тайме, забив минимум 1 гол.

    Ставка: ЦСКА забьет в 1-м тайме за 1.83.

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    ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Завершится ли победная серия «Локомотива»?
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