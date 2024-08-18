ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Турнирное положение: Команда находится в лидерах Премьер-лиги на старте сезона. ЦСКА после 5-и туров занимает 4-е место в таблице с 7-ю очками в активе.
Команда провела не так много матчей на своем поле в нынешнем сезоне. В 2-х встречах ЦСКА одержал победы (1 победа — в РПЛ, еще одна — в Кубке России).
ЦСКА — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече армейцы одолели «Пари НН» в Кубке России в серии пенальти (1:1, 4:2 по пен.). До этого ЦСКА уступил «Краснодару» со счетом 1:2.
В последних 5-и матчах во всех турнирах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период ЦСКА забил 10 голов при 5-и пропущенных.
Не сыграет: Егор Ушаков (травма).
Состояние команды: ЦСКА довольно удачно стартовал в нынешнем сезоне. К тому же, армейцы стабильно набирают очки в противостояниях с «Локомотивом». В последнем поединке ЦСКА сыграли вничью с «железнодорожниками» со счетом 3:3.
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев неожиданно стал стабильно забивать голы. В 4-х матчах нынешнего сезона игрок обороны забил 4 гола, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
«Локомотив»
Турнирное положение: Эта команда еще лучше стартовала в нынешнем сезоне. «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 3 балла.
«Железнодорожники» на чужом поле провели 3 матча в нынешнем сезоне, в которых проиграли только 1 раз. В остальных гостевых встречах «Локомотив» не оставлял шансов своим соперникам.
Последние матчи: В прошедшей встрече московская команда обыграла «Оренбург» со счетом 3:2 в рамках Кубка России, забив победный гол на 82-й минуте. До этого «Локомотив» одолел махачкалинское «Динамо» (2:0).
У «железнодорожников» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Локомотив» забил 11 голов при 2-х пропущенных.
Состояние команды: «Железнодорожники» проводят очень мощный отрезок, громя соперников одного за другим. Несмотря на это, в последних 5-и очных встречах с ЦСКА «Локомотив» ни разу не победил (2 ничьих и 3 поражения).
У «железнодорожников» есть яркий полузащитник, которому только 18 лет. Алексей Батраков за 4 матча в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи, занимая 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
Статистика для ставок
- У «Локомотива» продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча
- В последних 3-х матчах в РПЛ ЦСКА пробивал тотал 2.5 больше
- В последних 5-и очных встречах «Локомотив» ни разу не обыгрывал ЦСКА
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.75, а победа «Локомотива» — в 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.
- 1.78Валенсия — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.30Арсенал — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.30Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не определят победителя и сыграют вничью.
Ставка: Ничья за 3.75.
Прогноз: ЦСКА попробует сломать «Локомотив» еще в 1-м тайме, забив минимум 1 гол.
Ставка: ЦСКА забьет в 1-м тайме за 1.83.