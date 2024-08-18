ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 1:0. Онлайн
  • 00:41
    • Мирра Андреева и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:55
    • «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма»
  • 23:49
    • «ПСЖ» обыграл на выезде «Гавр» в Лиге 1
  • 23:42
    • «Бавария» разгромила «Ульм» в Кубке Германии
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» начнет сезон в АПЛ с яркой победы над «Челси»?

    Челси — Манчестер Сити: прогноз и ставка (коэффициент 2.32) на футбол. 18/08/2024 в 18:30

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Челси» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 18 августа в Лондоне, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Августа 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 18:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: прошлый чемпионат Англии «Челси» завершил на шестом месте.

    Последние матчи: во время предсезонки «Челси» провел шесть матчей, в которых одержал лишь одну победу.

    Челси — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    В самом начале августа «синие» разгромили мексиканскую «Америку» (3:0). После этого были поражения от «Манчестер Сити» и мадридского «Реала», а также ничья с миланским «Интером».

    Не сыграют: предстоящий матч точно пропустит Рис Джеймс — он дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Челси», как и в прошлом году, начинает сезон с новым тренером. Несмотря на то, что весной команда демонстрировала классный футбол в сочетании с очень шикарными результатами, неспокойные владельцы клуба все равно решили расстаться с Маурисио Почеттино под предлогом каких-то невнятных разногласий.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    После увольнения аргентинца пост главного тренера занял Энцо Мареска. По итогам прошлого сезона этот аргентинец вернул «Лестер» в АПЛ, но при этом многие отмечали, что команда играла в максимально вредный для зрения футбол.

    Судя по товарищеским матчам, «Челси» ждет очень сложное начало сезона. Пока еще никому не удалось понять задумок Марески на «Стэмфорд Бридж».

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне «Ман Сити» шестой раз под руководством Пепа Гвардиолы стал чемпионом АПЛ.

  • Пять причин, почему «Манчестер Сити» (наконец-то) не станет чемпионом АПЛ
  • В новом сезоне команде Пепа Гвардиолы будет очень сложно обойти главных конкурентов
  • 15/08/2024

    • Последние матчи: в отличие от «Челси», «Манчестер Сити» уже успел провести один официальный матч.

    «Горожане» выиграли у «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии, взяв небольшой реванш за поражение в финале Кубка Англии.

    Правда, всё решилось только в серии пенальти, а в основное врем команда Гвардиолы забила ответный гол незадолго до финального свистка.

    Не сыграют: Оскар Бобб, который много и весьма успешно играл в товарищеских матчах, на этой неделе получил перелом ноги и выбыл как минимум на несколько месяцев.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Ман Сити» не лучшим образом провел товарищеские матчи, не показал ничего выдающегося в игре с «МЮ», но в случае с бандой Гвардиолы это вообще ни о чем не говорит.

    Там, где надо, «Сити» будет и забивать, и побеждать — скорее всего, как и в предыдущих сезонах, это будет тотальное доминирование. У Гвардиолы, как всегда, всё под контролем.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне оба матча между этими командами в рамках АПЛ завершились вничью — 4:4 в Лондоне и 1:1 в Лондоне

    • «Челси» последний раз выигрывал у «Манчестер Сити» в мае 2021 года — это был финал Лиги чемпионов

    • С тех пор «Ман Сити» выиграл восемь из десяти матчей против «Челси». Еще в двух случаях была зафиксирована ничья

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Челси» в этом матче можно поставить за 3.95, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Манчестер Сити» — за 1.82.

    Прогноз: никакой интриги здесь нет, «Ман Сити» спокойно переиграет одну из самых невнятных версий «Челси». Сложно представить, за счет чего Мареска собирается удивить Гвардиолу.

    Вполне вероятно, что «Сити» начнет сезон в АПЛ с яркой победы. «Челси» в недавних матчах выглядел максимально печально.

    Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,0) за 2.38.

    Прогноз: неуверенная оборона «Челси», скорее всего, будет трещать по швам под натиском Эрлинга Холанна, Кевина Де Брёйне и Фила Фодена. Кто-то из этих ребят обязательно забьет парочку мячей.

    Ставка: «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах за 2.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шинник — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч КАМАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Брест — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:24
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» начнет сезон в АПЛ с яркой победы над «Челси»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры