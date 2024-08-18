Челси
Манчестер Сити
«Челси»
Турнирное положение: прошлый чемпионат Англии «Челси» завершил на шестом месте.
Последние матчи: во время предсезонки «Челси» провел шесть матчей, в которых одержал лишь одну победу.
Челси — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
В самом начале августа «синие» разгромили мексиканскую «Америку» (3:0). После этого были поражения от «Манчестер Сити» и мадридского «Реала», а также ничья с миланским «Интером».
Не сыграют: предстоящий матч точно пропустит Рис Джеймс — он дисквалифицирован.
Состояние команды: «Челси», как и в прошлом году, начинает сезон с новым тренером. Несмотря на то, что весной команда демонстрировала классный футбол в сочетании с очень шикарными результатами, неспокойные владельцы клуба все равно решили расстаться с Маурисио Почеттино под предлогом каких-то невнятных разногласий.
После увольнения аргентинца пост главного тренера занял Энцо Мареска. По итогам прошлого сезона этот аргентинец вернул «Лестер» в АПЛ, но при этом многие отмечали, что команда играла в максимально вредный для зрения футбол.
Судя по товарищеским матчам, «Челси» ждет очень сложное начало сезона. Пока еще никому не удалось понять задумок Марески на «Стэмфорд Бридж».
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: в прошлом сезоне «Ман Сити» шестой раз под руководством Пепа Гвардиолы стал чемпионом АПЛ.
Последние матчи: в отличие от «Челси», «Манчестер Сити» уже успел провести один официальный матч.
«Горожане» выиграли у «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии, взяв небольшой реванш за поражение в финале Кубка Англии.
Правда, всё решилось только в серии пенальти, а в основное врем команда Гвардиолы забила ответный гол незадолго до финального свистка.
Не сыграют: Оскар Бобб, который много и весьма успешно играл в товарищеских матчах, на этой неделе получил перелом ноги и выбыл как минимум на несколько месяцев.
Состояние команды: «Ман Сити» не лучшим образом провел товарищеские матчи, не показал ничего выдающегося в игре с «МЮ», но в случае с бандой Гвардиолы это вообще ни о чем не говорит.
Там, где надо, «Сити» будет и забивать, и побеждать — скорее всего, как и в предыдущих сезонах, это будет тотальное доминирование. У Гвардиолы, как всегда, всё под контролем.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне оба матча между этими командами в рамках АПЛ завершились вничью — 4:4 в Лондоне и 1:1 в Лондоне
- «Челси» последний раз выигрывал у «Манчестер Сити» в мае 2021 года — это был финал Лиги чемпионов
- С тех пор «Ман Сити» выиграл восемь из десяти матчей против «Челси». Еще в двух случаях была зафиксирована ничья
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Челси» в этом матче можно поставить за 3.95, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Манчестер Сити» — за 1.82.
Прогноз: никакой интриги здесь нет, «Ман Сити» спокойно переиграет одну из самых невнятных версий «Челси». Сложно представить, за счет чего Мареска собирается удивить Гвардиолу.
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Вполне вероятно, что «Сити» начнет сезон в АПЛ с яркой победы. «Челси» в недавних матчах выглядел максимально печально.
Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1,0) за 2.38.
Прогноз: неуверенная оборона «Челси», скорее всего, будет трещать по швам под натиском Эрлинга Холанна, Кевина Де Брёйне и Фила Фодена. Кто-то из этих ребят обязательно забьет парочку мячей.
Ставка: «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах за 2.32.