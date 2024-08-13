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    Победная канонада Ортиса продолжается. Кроуфорд и Цзю следующие цели нового чемпиона

    Ортис остался непобежденным и нацелился на Кроуфорда и Цзю. Временный титул WBC лишь начало звездного пути

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    Сергей Богачук и Верджил Ортис
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    Сергей Богачук и Верджил Ортис
    11 августа состоялся титульный поединок за пояс временного чемпиона WBC по боксу в первом среднем весе между Верджилом Ортисом и Сергеем Богачуком. По итогам бескомпромиссного 12-раундового противостояния американец выиграл решением большинства

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    Титульный боксерский поединок за временный пояс WBC в первом среднем весе с участием Сергея Богачука и Верджила Ортиса вышел максимально конкурентным и драматичным. Непобежденный американец был на грани поражения.

    Оказавшись в сложной ситуации, Верджил Ортис выиграл чемпионские раунды (с десятого по 12-й), по оценкам всех трех судей, и одержал победу решением большинства над Сергеем Богачуком.

    Американец ранее нокаутировал всех своих противников перед девятым раундом, но на этот раз был вынужден провести всю дистанцию с соперником, который отправил его в нокдауны в первом и восьмом отрезках.

    На протяжении девяти трехминуток Богачук лидировал со счетом 86-83 (судья Макс Де Лука), 85-84 (Дэвид Сазерленд) и 85-84 (Стив Вайсфельд). Но Ортис продолжал наносить тяжелые удары, а затем ошеломил Богачука в кульминационном 12-м раунде, когда исход боя висел на волоске.

    Если бы Богачук выиграл заключительную трехминутку, результатом противостояния была бы ничья, что позволило бы украинцу сохранить временный пояс WBC в первом среднем весе.

    Верджил Ортис
    globallookpress.com

    В то время, как тренер Ортиса Роберт Гарсия похвалил своего бойца за то, что тот избежал внезапных нокдаунов и затянул визави глубокие воды, в которые он никогда не заплывал, чтобы выиграть бой, угловой Богачука был эмоционален и возмущен результатом.

    «Это больно», — сказал тренер Богачука Мэнни Роблес после поздравления Ортиса с победой.

    Ожидается, что далее Ортис возьмет длительный перерыв после жесткого противостояния, которое однозначно будет претендовать на звание «Бой года». Команда Богачука заявляет, что далее открыта для любого варианта, включая матч-реванш с Ортисом:

    «Это может повториться 2 или 3 раза, как трилогия "Канело" -Головкин. К сожалению, в той трилогии у нас тоже было плохое судейство», — сказал промоутер Леффлер, который продвигал бывшего чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина.

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    Сергей Богачук
    globallookpress.com

    «Мы не согласны с этим решением», — сказал Леффлер, промоутер Богачука, выступая перед журналистами вскоре после боя.

    «Каждое сообщение, которое я получал, и все, что я читал в социальных сетях, говорит о том, что Богачук выиграл тот бой. Что касается нас, мы чувствуем, что он по-прежнему чемпион. Мы считаем, что он выиграл бой и по-прежнему должен считаться чемпионом»

    «Я все еще расстроен», — сказал Роблес, тренер Богачука.

    «Решение должно было быть нашим. Иногда ты смотришь близкий бой и пытаешься найти способ сказать: он выиграл 10-8, это близкий бой, но что может изменить ситуацию, так это нокдаун. В этом бою у Богачука было 2 нокдауна»

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    • Сергей отправил Ортиса на настил в первом и восьмом раундах, которые принесли украинцу счет 10-8 в его пользу от всех трех судей. Но к концу встречи 2 рефери отдали преимущество Ортису (114-112), в то время как третий показал на карточках 113-113.

    «Мы ничего у Ортиса не забираем. Он нанес несколько сильных ударов, но Сергей давил, он шел вперед, он наносил больше точных попаданий. Парни рисковали своими жизнями.

    Я не знаю, почему никто не привлекает судей к ответственности. СМИ берут интервью у бойцов. Они берут интервью у менеджеров, промоутеров. У всех, кроме судей. Судьи просто расходятся по домам, и никто им ничего не говорит.

    Никто их не допрашивает. Никто не ставит их в неловкое положение. Я считаю, что это должно прекратиться. Я считаю, что они должны быть привлечены к ответственности», — добавил в завершении Роблес.

    Реванш с Богачуком, Кроуфорд или Цзю?

    Теренс Кроуфорд (слева)
    globallookpress.com

    Сразу после победы над Богачуком возникает вопрос: а что дальше для Ортиса? У его тренера, Роберта Гарсии, пока нет точного ответа:

    «В ближайшие несколько месяцев, я думаю, ему нужно будет отдохнуть, насладиться своей семьей, вернуться домой и взять небольшой отпуск. Он этого заслуживает. Это был жестокий бой»

    Ортис, который долгое время выступал в полусреднем весе, ранее в этом году перешел в первый средний дивизион, который полон талантов. Один из потенциальных соперников Верджила — это Теренс Кроуфорд, побивший в начале этого месяца Исраила Мадримова в битве за титул чемпиона мира по версии WBA. Гарсия похвалил Кроуфорда, назвав его великим бойцом:

    «Это тот бой, к которому мы стремимся. Это тот бой, которого мы хотели бы, и, надеюсь, Рик Миригян, менеджер Ортиса, "Golden Boy Promotions" и Турки Аль аш-Шейх поспособствуют его проведению.

    Надеюсь, Кроуфорд тоже не против боя. Я не знаю, какие у него планы. Он добивается боя с "Канело". Я не знаю, получит ли он его. Возможно, он его получит. Так что мы также должны посмотреть, какие у Теренса планы на этот счет»

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    • В воскресенье утром Миригян написал , что будут приложены все усилия, чтобы Верджил Ортис сразился с Теренсом Кроуфордом в начале следующего года.

    Перед боем Богачука руководители «Golden Boy Promotions» также упоминали потенциальный бой Ортиса не только против Теренс Кроуфорда, но и с Тимом Цзю. По словам Гарсии, второй бой с Богачуком тоже возможен.

    «Матч-реванш с Богачуком — это то, что мы также могли бы рассмотреть. Это будет отличный бой. Это будет очередной очень близкий бой. Если поступит предложение, а Кроуфорд будет недоступен, то почему бы не провести матч-реванш?

    Сергей заслуживает его. Он тоже дрался изо всех сил. Он вышел в ринг и удивил весь мир», — добавил в заключении тренер Ортиса.

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