Невероятный путь Кроуфорда продолжается. Теренс чемпиона мира уже в четырех дивизионах

4 августа Теренс Кроуфорд победил единогласным решением судей Исраила Мадримова и стал чемпионом мира по боксу уже в четырех дивизионах

Победа была нелегкой

Интригующий бой Теренса и Исраила за титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBA начался в невысоком темпе, поскольку Кроуфорд, наносивший удары преимущественно слева, придерживался стойки левши, чтобы лучше изучить соперника.

В общей сложности, в первом раунде бойцы нанесли по 5 ударов в стартовом отрезке. Второй раунд выглядел примерно таким же, ведь ни один из соперников не предпринял реальной попытки разгадать друг друга.

Неугомонная толпа зрителей начала выражать свое недовольство, требуя действий и зрелищных разменов разменов. Боксеры немного активизировались после очередного перерыва.

Мадримов и Кроуфорд обменялись сильными попаданиями с правой в четвертом раунде, но снова им не удалось добиться положительного результата в комбинированных ударах.

Теренс споткнулся и упал на канвас в пятом раунде, но после того, как он поднялся на ноги, Мадримов усилил свой прессинг и нанес несколько мощных ударов по корпусу. Кроуфорд начался отвечать визави ближе к экватору встречу.

Теренс Кроуфорд против Исраила Мадримова globallookpress.com

Он заходил Мадримову сбоку и выцеливал акцентированные удары в корпус. В подобной манере именитый американец выиграл еще 2 отрезка. Мадримов неплохо смотрелся в девятом раунде, отличившись прямым справа в голову и обводящим левым хуком.

В финальной части поединка Кроуфорд вновь взвинтил темп, сокращая дистанцию и нанося больше попаданий, в то время как Мадримов продолжал красиво боксировать, акцентируя внимание на более сильные удары.

В 11-м раунде Теренс мастерски контратаковал после удара левой рукой от Исраила и в последние 30 секунд представитель Узбекистана пребывал в глухой обороне. Выдать яркую концовку у Мадримова не вышло — вновь соперник был на высоте.

Кроуфорд, нажав на газ в чемпионских раундах, сумел окончательно перехватить инициативу. В итоге он выиграл бой единогласным решением судей с близким счетом (116-112, 115-113 и 115-113), взял титул WBA и остался непобежденным. Теперь у Теренса 41 победа на ринге в 41-м поединке.

Теренс признал, что Мадримов стал настоящей проблемой

Теренс Кроуфорд (слева) globallookpress.com

Одержав уверенную победу, Кроуфорд стал чемпионом мира по боксу в четырех дивизионах. Параллельно американец также завоевал и временный титул WBO в первом среднем весе.

Хоть «Бад» и победил Исраила, эта виктория была далека от впечатляющего выступления, которое он показал прошлым летом против Эррола Спенса, удосрочив его в девятом раунде.

В бою против неуступчивого Мадримова Кроуфорд преодолел всю дистанцию впервые с 2016 года, прервав серию из 11-ти побед подряд нокаутом.

«Исраил был жестким соперником», — сказал Кроуфорд.

«Он был действительно сильным противником, выносливым, нанес много хороших ударов и вывел меня в 12-й раунд. У него были быстрые ноги и ритм, и он был большим и сильным.

Он выжидал момент, чтобы грамотно противостоять мне, точно также, как я выжидал, чтобы противостоять ему. Он был очень дисциплинированным и не наносил резких ударов. Он провел хороший бой»

Более крупный 29-летний Мадримов временами ставил хитрого Кроуфорда в тупик, поскольку 36-летний уроженец Небраски (которому в следующем месяце исполнится 37) не соответствовал своей обычной версии.

«Я понял это с самого начала, что будет непросто, но я был терпелив. Я не хотел торопиться с чем-либо, потому что именно из-за этого меня пару раз ловили на попытке закончить бой слишком рано. Но я сделал свое дело»

Согласно официальной статистике, Кроуфорд нанес 95 точных из 433-ти выброшенных ударов, 40 из которых были джебами. Мадримов, в свою очередь, был более точен — 84 удара из 275-ти дошли до цели, 65 из них были силовыми.

«Я дрался с лучшим боксером мира, и я считаю, что сделал достаточно», — сказал Мадримов.

«Я защищал пояс, контролировал ритм и чувствовал себя очень комфортно на ринге. Я допустил пару ошибок, но чувствовал, что делал достаточно в каждом раунде. Я тоже много сдерживал себя, так что в матче-реванше я могу добиться гораздо большего» — добавил Исраил.

Что ждет дальше Кроуфорда и Мадримова?

Сауль Альварес globallookpress.com

Следующий шаг Теренса очевиден — «Бад» будет добиваться боя с Саулем Альваресом. Но Исраил Мадримов считает, что переход в суперсредний вес для поединка с «Канело» был бы чрезвычайно трудным для Кроуфорда.

Прошедший бой с участием «Бада» получился гораздо ближе, чем многие ожидали. Эксперты, сидевшие за пределами ринга, не были уверены в победителе в конце 12-го раунда, и промоутер Мадримова Эдди Хирн выразил гордость за то, что его боец едва не одолел короля Р4Р.

Теперь уже бывший чемпион мира в первом среднем весе сказал, что доволен тем, как он выступил:

«Я чувствовал себя хорошо. Кроуфорд действительно силен, он лучший в своем весе, он один из лучших в мире — с ним нелегко драться. Он нокаутировал 11 последних соперников, с которыми дрался, того же Спенса и других.

Я не чувствовал, что это был мой самый сложный бой, были некоторые вопросы о том, как я завоевал свой пояс чемпиона мира в моем предыдущем бою.

Думаю, что в этом бою я доказал, почему тогда это было легко, почему я чемпион и почему я заслуживаю быть чемпионом. Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких сомнений относительно себя»

Перед их очным боем в течение недели большое внимание уделялось потенциальному поединку Теренса против короля второго среднего дивизиона Сауля Альвареса. Мадримов считает, что вес, в котором сразятся Кроуфорд и «Канело», будет иметь решающее значение:

«Я не знаю, как закончится их бой, но это зависит от того, в каком весе они подерутся. Если они будут драться во втором среднем весе с "Канело", то я думаю, что Кроуфорду будет очень трудно, потому как Альварес крупный парень»

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Мадримов будет приглашен на еще один сезон турниров в Эр-Рияде после его минувшего выступления. Теперь главная цель Исраила — вернуть пояс или завоевать титул по другой версии.

«Я хочу попытаться завоевать еще один титул, эта мысль дает мне большую мотивацию. Мне нужно выиграть еще один титул и посмотреть, как все сложится далее», — сказал в завершении Мадримов.