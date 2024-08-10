5 самых ярких побед Тони Фергюсона в UFC

Тони Фергюсон установил антирекорд UFC по количеству поражений подряд в истории лиги. Но ранее ему принадлежал винстрик из 12-ти выигрышей в легком весе. И за этот период в своей пиковой форме «Эль-Кукуй» остановил немало сильных бойцов.

1.Тони Фергюсон против Кикуно Кацунори

Поединок Фергюсона с представителем Японии состоялся в мае 2014 года. Азиатский боец тогда шел на серии из шести выигранных поединков кряду в ММА и не выглядел легкой мишенью для «Эль-Кукуя».

Однако Тони сразу же обозначил свое преимущество, как только остался один на один с противником в октагоне. Фергюсон пошел вперед разбивать Кацунори, который выглядел на его фоне просто беспомощным.

Довольно быстро японец оказался на настиле. Тони подключил свою фирменную борьбу, однако визави удивительным образом сумел подняться на ноги. Потрясенный Кикуно не знал, что ему делать, и просто убегал от соперника по октагону.

Однако избежать разменов с Фергюсоном не вышло. Американец настиг свою жертву, пробив Кацунори в голову мощным правым кроссом. Азиатский легковес без чувств рухнул на канвас.

На отметке в 4 минуты и 6 секунд первого раунда поединок был закончен. Тони Фергюсон одержал очень уверенную победу над непростым соперником и показал, что в легком весе появилась новая сила.

2. Тони Фергюсон против Глейсона Тибау

Глейсон Тибау globallookpress.com

В феврале 2015-го, набравший отличный ход «Эль-Кукуй», встретился в клетке с бразильским здоровяком Глейсоном Тибау. Соперник сильно превосходил Фергюсона по габаритам. Ходили слухи, что Тибау сгонял более 25-ти кг, чтобы уложиться в лимит легкого дивизиона.

Однако внушительная мышечная масса не помогла Глейсону сдержать натиск молниеносного Тони. Съев лицом более десятка ударов в стойке, бразилец от безысходности бросился в ноги Фергюсону уже на старте встречи.

Такой расклад оказался для «Эль-Кукуя» максимально выгодным. Американец удачно отзащищался от борьбы, а затем на быстром движении поймал соперника и зашел ему за спину. Фергюсон тут же начал искать момент для досрочного финиша.

Из первого захвата Глейсон выбрался с большим трудом. Но далее бразилец вновь отдал спину и на этот раз ему пришлось сдаться. В преддверии поединка с Тони Тибау выиграл 5 из шести боев.

Но Фергюсона тогда было просто не остановить. Вновь яркая и убедительная победа, на которую он потратил менее трех минут. На тот момент винстрик Тони составлял уже 5 выигрышей кряду в UFC.

3. Тони Фергюсон против Эдсона Барбозы

Эдсон Барбоза globallookpress.com

Именитый джиттер Эдсон Барбоза выглядел более сложным испытанием для Фергюсона, нежели нерасторопный Тибау. Парни разделили клетку друг с другом 11 декабря 2015 года. На старте встречи Эдсон был максимально агрессивен.

Он молниеносно выстреливал своими фирменными лоу-киками и хай-киками. Постоянные удары ногами доставляли Тони определенные неудобства. Но это не мешало ему идти вперед снова и снова в погоне за досрочным финишем.

Все удары соперника Фергюсон читал заранее, и поэтому успевал своевременно выставлять блок. Попытки Барбозы перехватить инициативу в партере также остались тщетными.

К середине поединка бразилец уже слишком много пропустил в стойке и выдохся. А вот Тони по-прежнему выглядел свежим и просто продолжал разбивать оппонента. Когда дело вновь дошло до борьбы, Фергюсон исполнил все настолько легко, будто он находился на тренировке.

Эдсон угодил в ловушку соперника, попавшись на удушающий прием Д’Арса. Захват американца был плотным, как тиски — ни малейшего шанса выбраться из него для Барбозы. Бразильцу больше ничего не оставалось, как сдаться. Но а Тони продолжил свое победное шествие в UFC.

4. Тони Фергюсон против Кевина Ли

Кевин Ли globallookpress.com

Набив серию из девяти выигранных поединков кряду, Фергюсон удостоился права подраться за временный титул чемпиона UFC в легком весе против Кевина Ли. Момент истины для Тони настал 7 октября 2017 года.

Ли тогда пребывал в своей пиковой форме и подходил к титульному противостоянию с тремя победами и одним поражением в четырех боях. Начало выдалось довольно нервное. Впрочем, постепенно Фергюсон завладел инициативой.

Кевин удачно контратаковал и, порой, ему даже удавалось переводить оппонента на землю. При очередной удачной попытке тейкдауна в третьем раунде Ли занял выгодную позицию в гранд-энд-паунде.

Однако «Эль-Кукуй», лежавший на спине, не растерялся. Тони тут же накинул треугольник ногами на шею соперника и начал усиливать давление. Кевин оказался не в состоянии выбраться из захвата.

За минуту до свистка на предпоследний перерыв Ли сдался. Таким образом, Фергюсон завоевал титул временного чемпиона UFC в легком дивизионе.

5. Тони Фергюсон против Энтони Петтиса

Энтони Петтис globallookpress.com

Фергюсон вернулся в октагон ровно через год после триумфальной победы над Ли. За это время в дивизионе многое изменилось и Тони лишили временного пояса. Поединок Фергюсона против бывшего чемпиона этой категории Энтони Петтиса не носил статус титульного.

Но получился он максимально огненным. «Эль-Кукуй» в своей привычной манере с первых секунд встречи буквально полетел на соперника с градом ударов. В стартовом раунде Энтони больше ни о чем не думал кроме защиты.

За несколько секунд до свистка Петтис побывал в состоянии грогги и от нокаута его спас только гонг на перерыв. Заигравшись атакой, Тони пропустил мощный хук на старте второго отрезка. Тут-то и началось все самое интересное.

От последующего зубодробительного удара Фергюсон спасся кувырком. Но Петтис тут же настиг соперника и перевел его в партер, где контролировал почти полторы минуты. Несгибаемый Тони сумел стать из-под противника и продолжил бой в стойке.

Он открыл Петтису сечку, из-за которой доктор вместе с рефери едва не остановили бой. Как только встреча продолжилась, Тони с улыбкой на лице побежал добивать оппонента. От устрашающего хай-кика Петтис спасся аналогичным образом, как и Фергюсон тремя минутами ранее, — ушел от его удара кувырком.

Публика была просто в восторге от такого шоу. И под бесчисленные овации фанатов Тони продолжил идти вперед за победой. Он зажал Энтони возле сетки и принялся его расстреливать. От нокаута Петтиса вновь спас гонг на перерыв.

Правда, на лице бывшего чемпиона было столько сечек, что судьи не позволили ему продолжить драться, остановив бой по окончании второго раунда. Фергюсон одержал победу техническим нокаутом, а его противостояние с Петтисом пополнило коллекцию ярчайших поединков в истории UFC, которое запомнится на века.