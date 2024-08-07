Тыбура сразится со Спиваком, Чендлер против Сантос. Анонс карда UFC Vegas 96

В ночь с 10 на 11 августа пройдет турнир UFC Vegas 95.В главном событии вечера в тяжелом дивизионе встретятся Сергей Спивак и Марчин Тыбура

Бои предварительного карда

1. Стефани Лучано проведет бой в женском наилегчайшем весе с Талитой Аленкар

2. Ярно Эрренс в полулегком весе встретится с Юссефом Залалом

3. Карл Уильямс в тяжелом дивизионе подерется против Джоната Диница

4. Кэрол Роса в женском легчайшем весе сразится с Пэнни Кианзад

5. Харалампос Григориу в легчайшем дивизионе подерется против Тошиоми Казами

Кэрол Роса globallookpress.com

Бой основного карда

Основной кард турнира откроет поединок в женском легчайшем весе с участием Яны Сантос и Челси Чендлер, 12-го и 15-го номеров рейтинга. Девушки подходят в разной форме к очному противостоянию.

Яна не так давно была в топ-5 данного дивизиона и считалась потенциальным претендентом на титул. Однако сейчас она идет на серии из трех поражений кряду. В последнем поединке россиянка уступила единогласным решением судей Кэрол Росе.

У ее соперницы более внушительная статистика. За 5 предыдущих поединков Челси одержала 4 победы и потерпела только одно поражение. В UFC в ее активе 3 боя. Она дважды выиграла и один раз уступила.

Конечно, уровень оппозиции у Чендлер был не такой высокий, как у Сантос. Однако на стороне американки более лучшая физическая форма и внушительные борцовские навыки. Постоянных переводов и прагматичного контроля на земле вполне может хватить, чтобы одолеть Яну Сантос в нынешнем ее состоянии.

В легчайшем весе пройдет бой с участием Криса Гутьерреса и Куанга Ле. Предыдущие поединки у каждого из них завершились по-разному. Крис уступил единогласным решением судей Сонгу Ядонгу, после чего покинул топ-15.

У него 2 победы и 2 поражения за 4 предыдущих боя в UFC. Гутьеррес удачно конкурировал с представителями второго эшелона и ветеранами, но вот с соперниками из числа участников титульной гонки возникали проблемы.

Впрочем, на этот раз у него есть все шансы, чтобы одержать очередную викторию в лиге. Куанг ранее не потерпел ни единого поражения в смешанных единоборствах, однако данная встреча для него является дебютной в UFC.

На результате противостояния может сказаться и тот факт, что Ле выйдет в клетку на коротком уведомлении без полного тренировочного лагеря в отличие от соперника. Все-таки для дебюта Гутьеррес далеко не самый удобный соперник.

Крис Гутьеррес globallookpress.com

В полусреднем весе пройдет битва двух новичков промоушена — в клетке сойдутся Дэнни Барлоу и Николай Веретенников. Американец провел только один поединок в UFC. Барлоу дебютировал в феврале этого года и нокаутировал в третьем раунде Джоша Куинлана.

Всего в его активе 8 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах. Статистика Николая выглядит скромнее. Но он подошел к своему дебюту в UFC в неплохой форме.

В активе казахстанского бойца 4 победы и одно поражение за 5 предыдущих встреч. Уступал он на данном отрезке лишь восходящей звезде данного дивизиона Майклу Моралесу в рамках претендентской серии Даны Уайта.

Шансы грядущих оппонентов на успех примерно равны. На стороне Барлоу атлетизм и внушительное кардио. Веретенников, как правило, ранее побеждал оппонентов за счет своей универсальности и способности конкурировать на разных этажах.

Для Тыбуры и Джексона это будет трудная ночь

Дэймон Джексон globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полулегкого дивизиона состоится поединок с участием Чепе Марискаля и Дэймона Джексона. Оба бойца еще не претендует на попадание в топ-15. Дэймон на протяжении своей карьеры в UFC крайне нестабилен.

Боец регулярно чередует победы с поражениями. За 4 предыдущих встречи на его счету 2 виктории и 2 проигрыша. И соперник на этот раз ему попался не самый простой. Марискаль хоть и не считается восходящей звездой дивизиона, но ранее показывал убедительные выступления.

Американец дебютировал в UFC в июне прошлого года с победы над Тревором Пиком после чего выиграл еще 2 поединка. Однако и уровень оппозиции был далеко не самый высокий — такие же середняки, как и он сам.

Марискаль чаще предпочитает рубиться в стойке и навязывать размены на ближней дистанции. Джексон ранее зарекомендовал себя, как универсальный боец, однако у него нет особых преимуществ ни в ударной технике, ни в партере.

Впрочем, рубиться с Чепе вблизи для Дэймона не самый лучший вариант и для гораздо логичнее будет попытаться добиться успеха в борьбе, потому как Джексон не обладает гранитным подбородком и не очень хорошо держит удар.

В главном событии вечера в тяжелом дивизионе пройдет поединок с участием Марчина Тыбуры и Сергея Спивака. В преддверии реванша бойцы занимают восьмую и девятую позиции в рейтинге.

Их первый поединок проходил в 2020 году. И тогда Марчин забрал победу единогласным решением судей. Польскому бойцу сейчас 38 лет, однако он продолжает радовать фанатов стабильными выступлениями.

За 6 предыдущих боев в активе Тыбуры 4 победы и 2 поражения. Уступал он только нынешнему временному чемпиону Тому Аспиналлу и третьему номеру рейтинга Александру Волкову.

В последнем бою поляк одолел удушающим приемом в первом раунде Тая Туивасу. У Спивака аналогичная статистика. Он проигрывал тому же Тому Аспиналлу и в предыдущей встрече уступил Сирилу Гану.

В обоих поединках молдаванин уступил нокаутами, что говорит о не самой лучшей технической оснащенности в стойке. Но Тыбура не является ярким панчером, а значит шансы на победу у Спивака есть.