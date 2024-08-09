Разбил Сэндхагена и ворвался в титульную гонку. Нурмагомедов готов отобрать пояс у О’Мэлли

В ночь с 3 на 4 августа состоялся турнир UFC Abu Dhabi. В главном бою вечера Умар Нурмагомедов одолел Кори Сэндхагена единогласным решением и получил статус претендента на титул в легчайшем весе. Впрочем, дагестанец явно рассчитывал на более убедительную победу

Нурмагомедов недоволен такой победой

Умар Нурмагомедов на прошедшем турнире UFC Abu Dhabi одержал самую крупную победу в своей карьере над именитым Кори Сэндхагеном, но это не значит, что он остался доволен своим выступлением.

Несмотря на успех, по крайней мере в четырех раундах по всем показателям, непобежденный дагестанец раскритиковал себя за некоторые ошибки, допущенные им во время боя.

В частности, Нурмагомедов указал на способность Сэндхагена защищаться от борьбы, ведь в этом поединке у непобежденного россиянина прошли лишь 5 из 13-ти попыток тейкдаунов. Хотя данный триумф и стал большим шагом вверх по карьерной лестнице, Нурмагомедов все же ожидал от себя большего:

«Я недоволен. Это было хорошее выступление в стойке, но если вы говорите о грэпплинге и о том, как я контролировал его, это было нехорошо. Я ожидал, что выиграю легко.

Я думал, что повалю его на землю, но он крепкий парень, он хорош. Кори слишком хорош, и у него тяжелые удары. Он жесткий боец. У него больше опыта, чем у меня в клетке UFC, но я победил. Я счастлив, что победил»

Кори Сэндхаген globallookpress.com

Хотя Нурмагомедов, возможно, и не добился такого успеха в грэпплинге, к которому привык, он все равно заставлял Сэндхагена предугадывать свои действия на протяжении всех пяти раундов, что стало для оппонента проблемой даже ввиду отсутствия удачных тейкдаунов.

Их поединок проходил с поочередным прессингом от бойцов, особенно в течение первых трех раундов. В заключительных десяти минутах встречи Нурмагомедов окончательно перехватил инициативу и забрал победу.

Это произошло во многом благодаря совету, который Умар получил от своего двоюродного брата и тренера Хабиба Нурмагомедова, готовившего его к этому бою:

«После третьего раунда Хабиб загнал меня в угол и сказал: сейчас начало чемпионских раундов, ты должен быть сильным и не показывать слабости. Хабиб сказал мне: ты должен быть сильным. Иди вперед и одержи эту победу, дави на него, дави, не теряй ни секунды»

Кори не позволил Умару весь бой чувствовать себя наилучшим образом, однако невероятное кардио и прессинг в чемпионских раундах стали главными преимуществами дагестанца в противостоянии со столько грозным соперником, как Сэндхаген.

Дальше только бой за титул

Кори Сэндхаген против Умара Нурмагомедова globallookpress.com

Благодаря победе над Сандхагеном, Нурмагомедов укрепил себя в статусе претендента № 1 на титул в легчайшем весе. На UFC 306 действующий чемпион Шон О'Мэлли сразится с Мерабом Двалишвили и дагестанец подерется с победителем этой пары.

В прошлом Нурмагомедов заявлял, что рассматривает этот поединок, как равный бой, и сейчас он не меняет своего мнения. При этом ему самому все равно, с кем драться за титул:

«Я планирую выйти на титульный бой, но я не хочу называть имя того или иного парня, потому что я не хочу, чтобы другой парень думал, что я пытаюсь избежать боя с ним. Конечно, я был бы очень рад подраться с ними обоими. Но моя сегодняшняя цель — подраться с победителем»

Нурмагомедов ожидает титульного боя в своем следующем противостоянии в UFC, но он не совсем уверен, что хочет стать запасным в чемпионском поединке О’Мэлли и Двалишвили 14 сентября.

В дополнение к этому, он думает, что Мераб просто отказался бы от титульного боя при наихудшем сценарии, если О'Мэлли не сможет выступить на UFC 306:

«До этого турнира остался всего месяц, так что это действительно зависит от моего здоровья. Из моих предыдущих 17-ти боев я никогда не получал столько повреждений, сколько получил в этом бою.

Титульный бой пройдет действительно скоро, но мое участие, как запасного бойца, зависит от состояния здоровья. Впрочем, я не думаю, что кто-то из них снимется с поединка.

Этого боя Мераб ждал долгое время. Даже если случится так, что О'Мэлли снимется с боя, Двалишвили просто будет ждать своего титульного шанса и ждать, пока Шон не поправится и не сразится с ним», — отметил Нурмагомедов.

О’Мэлли и его команда видят в Умаре серьезную угрозу

Шон О'Мэлли globallookpress.com

Тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Тим Уэлч считает, что победа Шона О'Мэлли над Умаром Нурмагомедовым поднимет его подопечного на еще большие высоты. При этом наставник понимает, насколько опасен дагестанец:

«Умар всесторонне развит. Он много бьет ногами, он тренируется с Нурмагомедовыми, он наверняка представляет серьезную проблему. Шон всегда хочет самых масштабных боев, которые привлекут больше всего внимания.

Прямо сейчас — это Мераб. Но 2 непобежденных парня это тоже интересено. Нурмагомедов — это огромный, колоссальный вызов. Такой бой заставит Шона воспламениться, потому что, если бы он нокаутировал Умара, это вывело бы его на другой уровень»

Уэлч был впечатлен выступлением Нурмагомедова. Несмотря на то, что Сэндхаген оказывал сопротивление в многочисленных борцовских схватках, Умар также смог добиться успеха и в стойке.

«Это был его первый бой с кем-то из топ-10, и он сразу прошел против Кори Сэндхагена, который является монстром. Кори опытный парень, он эксперт в своем грэпплинге, и я был немного удивлен тем, насколько удачно Умар выбирал время для своих атак.

Его тайминги для тейкдаунов были невероятно хороши, и он использовал проходы и в обе ноги, и в одну. Он очень хорошо использовал свои ноги и здорово двигался.

Кори умело сдерживал его на ранней стадии, а когда ты защищаешься так хорошо на ранней стадии, это может сломить людей морально. Но Умар не сбавлял темп.

Он оставался острым и дисциплинированным на протяжении пяти раундов и смог победить Кори Сэндхагена. Так что для него это огромная победа, а также громкое заявление в его родном городе.

Теперь у него 18-0, и он уже вошел в тройку лучших бойцов в рейтинге легчайшего веса. Это было неожиданно, и это просто показывает, насколько Умар Нурмагомедов высококвалифицированный боец», — заявил в завершении тренер Шона О’Мэлли.