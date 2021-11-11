Источник: Витория покинет пост главного тренера «Спартака» до конца года

Главный тренер «Спартака», скорее всего, покинет свой пост до зимней паузы в чемпионате России.

«Спартак» планирует провести переговоры с агентом Витории о расторжении контракта после паузы на матчи сборных, сообщает журналист Иван Карпов.

«Представитель главтренера "Спартака" Махмуд Абубакар прибудет в Москву для переговоров о расторжении контракта Руя Витории с клубом Федуна и Салиховой — к концу двухнедельной паузы в чемпионате России», — пишет Карпов в своем телеграм-канале.

Отмечается, что если «Спартак» после 15-ти туров будет занимать место ниже пятого в турнирной таблице РПЛ, «португальца можно будет уволить всего за полцены». Витории выплатят остаток зарплаты до конца первого года его работы в клубе. Это 1,5 млн евро или в районе 125 млн рублей (контракт Витории рассчитан на 2 года с заплатой 3 млн евро за сезон).

Новым главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли, который ранее был помощником Антонио Конте в «Челси» и миланском «Интере».

Кроме того, должность спортивного директора займет Лука Каттани.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

Ранее футбольный агент Андреа Д′Амико опроверг информацию о том, что Паоло Ваноли заменит Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака».