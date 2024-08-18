18 августа в рамках 5-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: После 5-и туров в РПЛ команда занимает 5-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Спартак» удачно провел начало сезона.

На своем поле «красно-белые» выступают довольно уверенно, проведя 3 матча во всех турнирах. За этот период команда дважды победила и однажды сыграла вничью при родных трибунах.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Спартак» разгромил «Крыльев Советов» со счетом 3:0, а до этого сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

У «красно-белых» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей. За этот период команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью, забив 12 голов при 1-м пропущенном мяче.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: Пока что «Спартак» выступает очень уверенно, стабильно забивая по 3 гола за игру. Интересно, что «красно-белые» в последних 4-х матчах не пропустил ни одного гола.

У команды появился лидер, который занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Нападающий Манфред Угальде за 4 встречи забил 3 гола в чемпионате России.

«Факел»

Турнирное положение: Команда полностью провалила старт сезона в РПЛ. После 5-и туров «Факел» занимает последнее 16-е место в таблице с 1-м очком в активе.

На чужом поле воронежцы успели провести 3 матча во всех турнирах и все проиграли с общим счетом 1:8.

Последние матчи: В прошлой встрече «Факел» проиграл «Акрону» (1:2) в рамках Кубка России, пропустив решающий гол на 70-й минуте. До этого команда уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

Во всех 6-и матчах в нынешнем сезоне «Факел» ни разу не победил, 5 раз проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период воронежцы пропустили 12 голов при 2-х забитых.

Состояние команды: «Факел» вновь уволил главного тренера. На сей раз пост наставника команды покинул Игорь Черевченко после поражения от «Крыльев Советов» (0:2).

В последней очной встрече «Факел» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в марте этого года. В том матче воронежцы забили по голу в каждом тайме. Получится ли вновь обыграть «красно-белых»? Большой вопрос...

Статистика для ставок

У «Спартака» продолжается беспроигрышная серия из 5-и матчей

«Факел» не победил ни в одном матче нынешнего сезона

В последних 2-х очных встречах «Факел» обыграл «Спартак»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.70, а победа «Факела» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» на своем поле снова забьет много голов, минимум 2.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 2 больше за 2.05.

Прогноз: «Спартак» начнет забивать голы в 1-м тайме, а у «Факела» начнутся проблемы.

Ставка: Победа «Спартака» в 1-м тайме за 1.80.