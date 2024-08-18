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    Все новости спорта

    Сможет ли «Спартак» продлить свою беспроигрышную серию?

    Спартак — Факел: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.05. 18.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Факел»
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    Манфред Угальде — игрок «Спартака»
    18 августа в рамках 5-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Августа 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 17:30 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: После 5-и туров в РПЛ команда занимает 5-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Спартак» удачно провел начало сезона.

    На своем поле «красно-белые» выступают довольно уверенно, проведя 3 матча во всех турнирах. За этот период команда дважды победила и однажды сыграла вничью при родных трибунах.

    Спартак — Факел: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке «Спартак» разгромил «Крыльев Советов» со счетом 3:0, а до этого сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

    У «красно-белых» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей. За этот период команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью, забив 12 голов при 1-м пропущенном мяче.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: Пока что «Спартак» выступает очень уверенно, стабильно забивая по 3 гола за игру. Интересно, что «красно-белые» в последних 4-х матчах не пропустил ни одного гола.

    У команды появился лидер, который занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Нападающий Манфред Угальде за 4 встречи забил 3 гола в чемпионате России.

    «Факел»

    Турнирное положение: Команда полностью провалила старт сезона в РПЛ. После 5-и туров «Факел» занимает последнее 16-е место в таблице с 1-м очком в активе.

    На чужом поле воронежцы успели провести 3 матча во всех турнирах и все проиграли с общим счетом 1:8.

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    • Последние матчи: В прошлой встрече «Факел» проиграл «Акрону» (1:2) в рамках Кубка России, пропустив решающий гол на 70-й минуте. До этого команда уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

    Во всех 6-и матчах в нынешнем сезоне «Факел» ни разу не победил, 5 раз проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период воронежцы пропустили 12 голов при 2-х забитых.

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    Состояние команды: «Факел» вновь уволил главного тренера. На сей раз пост наставника команды покинул Игорь Черевченко после поражения от «Крыльев Советов» (0:2).

    В последней очной встрече «Факел» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в марте этого года. В том матче воронежцы забили по голу в каждом тайме. Получится ли вновь обыграть «красно-белых»? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • У «Спартака» продолжается беспроигрышная серия из 5-и матчей

    • «Факел» не победил ни в одном матче нынешнего сезона

    • В последних 2-х очных встречах «Факел» обыграл «Спартак»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.70, а победа «Факела» — в 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» на своем поле снова забьет много голов, минимум 2.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 2 больше за 2.05.

    Прогноз: «Спартак» начнет забивать голы в 1-м тайме, а у «Факела» начнутся проблемы.

    Ставка: Победа «Спартака» в 1-м тайме за 1.80.

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    «Спартак» — «Факел»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Спартак» продлить свою беспроигрышную серию?
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