Спартак
Факел
«Спартак»
Турнирное положение: После 5-и туров в РПЛ команда занимает 5-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Спартак» удачно провел начало сезона.
На своем поле «красно-белые» выступают довольно уверенно, проведя 3 матча во всех турнирах. За этот период команда дважды победила и однажды сыграла вничью при родных трибунах.
Спартак — Факел: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем поединке «Спартак» разгромил «Крыльев Советов» со счетом 3:0, а до этого сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).
У «красно-белых» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей. За этот период команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью, забив 12 голов при 1-м пропущенном мяче.
Состояние команды: Пока что «Спартак» выступает очень уверенно, стабильно забивая по 3 гола за игру. Интересно, что «красно-белые» в последних 4-х матчах не пропустил ни одного гола.
У команды появился лидер, который занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Нападающий Манфред Угальде за 4 встречи забил 3 гола в чемпионате России.
«Факел»
Турнирное положение: Команда полностью провалила старт сезона в РПЛ. После 5-и туров «Факел» занимает последнее 16-е место в таблице с 1-м очком в активе.
На чужом поле воронежцы успели провести 3 матча во всех турнирах и все проиграли с общим счетом 1:8.
Последние матчи: В прошлой встрече «Факел» проиграл «Акрону» (1:2) в рамках Кубка России, пропустив решающий гол на 70-й минуте. До этого команда уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:2.
Во всех 6-и матчах в нынешнем сезоне «Факел» ни разу не победил, 5 раз проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период воронежцы пропустили 12 голов при 2-х забитых.
Состояние команды: «Факел» вновь уволил главного тренера. На сей раз пост наставника команды покинул Игорь Черевченко после поражения от «Крыльев Советов» (0:2).
В последней очной встрече «Факел» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в марте этого года. В том матче воронежцы забили по голу в каждом тайме. Получится ли вновь обыграть «красно-белых»? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- У «Спартака» продолжается беспроигрышная серия из 5-и матчей
- «Факел» не победил ни в одном матче нынешнего сезона
- В последних 2-х очных встречах «Факел» обыграл «Спартак»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.70, а победа «Факела» — в 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» на своем поле снова забьет много голов, минимум 2.
Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 2 больше за 2.05.
Прогноз: «Спартак» начнет забивать голы в 1-м тайме, а у «Факела» начнутся проблемы.
Ставка: Победа «Спартака» в 1-м тайме за 1.80.