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    В Минспорта РФ заявили, что Fan ID может повысить посещаемость матчей

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    Заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров заявил, что паспорт болельщика должен способствовать повышению посещаемости спортивных мероприятий.

    Центр выдачи Fan ID
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    Центр выдачи Fan ID

    Напомним, что 16 ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков (Fan ID).

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    • «Мы предполагаем, что введение таких мер позволит, наоборот, повысить посещение спортивных соревнований, в случае если будет обеспечен надлежащий порядок при проведении массовых спортивных мероприятий», — приводит слова Федорова ТАСС.

    Fan ID — персонифицированная карта зрителя, которая была введена в России во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

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