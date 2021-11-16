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    Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков

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    Государственная дума Российской федерации во вторник, 16 нобяря, приняла в первом чтении законопроект о введении системы идентификации болельщиков (Fan ID), сообщает ТАСС

    Центр выдачи Fan ID
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    Центр выдачи Fan ID

    Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования».

    Это будет электронный документ, «необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

    Согласно проекту, система должна включать в себя базу всех болельщиков, которые планируют посетить какое-либо спортивное соревнование. В первую очередь внедрение планируется в чемпионате России по футболу.

    Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

    Напомним, что Fan ID была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на игру.

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