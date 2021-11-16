Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков

во вторник, 16 нобяря, приняла в первом чтении законопроект о введении, сообщает ТАСС

Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования».

Это будет электронный документ, «необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

Согласно проекту, система должна включать в себя базу всех болельщиков, которые планируют посетить какое-либо спортивное соревнование. В первую очередь внедрение планируется в чемпионате России по футболу.

Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Напомним, что Fan ID была введена в России как в стране-организаторе во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на игру.