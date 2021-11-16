Президент «Урала» — о введении Fan ID: Тех, кто ходит на футбол сейчас, мы тоже потеряем

Президент «Урала»высказался против введения «паспорта болельщика» (Fan ID).

Напомним, что во вторник, 16 ноября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID.

«Я был и остаюсь против Fan ID. У нас и так стадионы не очень-то заполняются, а с ним будет еще хуже. Мы хотим привлечь людей, которые еще не ходят на футбол.

Вот приехал человек в гости, друзья говорят ему: "Пойдем на футбол". Человек-то и не против, но сначала же надо будет этот Fan ID делать. Может, это и легко, но сначала мы потеряем болельщика.

И тех, кто ходит на футбол сейчас, мы тоже потеряем. У нас и так тяжело, а будет тяжелее. Но процесс, скорее всего, не остановить. Посмотрим», — приводит слова Иванова «Чемпионат».