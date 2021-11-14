Хорватия — Россия: счет матча 1:0, обзор гола

Встреча группы H, которая прошла в Сплите, завершилась со счетом 1:0.
В первом тайме зрители не увидели голов, хотя у Марсело Брозовича было несколько моментов. На 24-й минуте он едва не поразил дальний верхний угол ворот Матвея Сафонова, а спустя три минуты уже российский вратарь справился с его ударом, вытянув мяч из дальнего угла.
На 48-й минуте сборную России вновь спас Сафонов, который принял на себя удар в упор от Андрея Крамарича.
Из-за залитого дождем поля качество игры оставляло желать лучшего. Хорваты имели преимущество, но создавали мало остроты.
Ключевой эпизод случился на 81-й минуте. Борна Соса с фланга забросил мяч в штрафную, а Федор Кудряшов неуклюже подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.
Отыграться подопечным Валерия Карпина не удалось, несмотря на все старания.
Таким образом, сборная Хорватии поднялась на первое место и напрямую вышла на чемпионат мира. Россия заняла вторую позицию и поборется за путевку на мундиаль в плей-офф.
Группа H: 1. Хорватия — 23 очка, 2. Россия — 22, 3. Словакия — 14, 4. Словения — 14, 5. Кипр — 5, 6. Мальта — 5.