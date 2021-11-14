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    Сборная России не удержала ничейный счет в матче с Хорватией

    Хорватия — Россия: счет матча 1:0, обзор гола

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    Сборная России потерпела поражение от команды Хорватии в выездном матче квалификации ЧМ-2022.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча группы H, которая прошла в Сплите, завершилась со счетом 1:0.

    В первом тайме зрители не увидели голов, хотя у Марсело Брозовича было несколько моментов. На 24-й минуте он едва не поразил дальний верхний угол ворот Матвея Сафонова, а спустя три минуты уже российский вратарь справился с его ударом, вытянув мяч из дальнего угла.

    На 48-й минуте сборную России вновь спас Сафонов, который принял на себя удар в упор от Андрея Крамарича.

    Из-за залитого дождем поля качество игры оставляло желать лучшего. Хорваты имели преимущество, но создавали мало остроты.

    Ключевой эпизод случился на 81-й минуте. Борна Соса с фланга забросил мяч в штрафную, а Федор Кудряшов неуклюже подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

    Отыграться подопечным Валерия Карпина не удалось, несмотря на все старания.

    Таким образом, сборная Хорватии поднялась на первое место и напрямую вышла на чемпионат мира. Россия заняла вторую позицию и поборется за путевку на мундиаль в плей-офф.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H
    Хорватия — Россия 1:0
    Гол: 1:0 Фёдор Кудряшов (автогол) (81') Хорватия: Иво Грбич, Йосип Юранович (Йосип Брекало, 75'), Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич, Марсело Брозович, Марио Пашалич (Marko Livaja, 75'), Никола Влашич (Бруно Петкович, 58'), Андрей Крамарич (Йосип Штанишич, 86'), Иван Перишич Россия: Зелимхан Бакаев (Андрей Мостовой, 78'), Фёдор Смолов (Антон Заболотный, 57'), Алексей Ионов (Роман Зобнин, 56'), Александр Головин (Дмитрий Чистяков, 56'), Дмитрий Баринов, Даниил Фомин (Данил Глебов, 80'), Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Матвей Сафонов Предупреждения: Александр Головин (51'), Фёдор Смолов (55'), Marko Livaja (90'), Иво Грбич (90 + 3')

    Группа H: 1. Хорватия — 23 очка, 2. Россия — 22, 3. Словакия — 14, 4. Словения — 14, 5. Кипр — 5, 6. Мальта — 5.

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