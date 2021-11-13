ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Швейцария — ИталияПоследний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ
  • 08:21
    • Мишина и Галлямов выиграли Гран-при Японии, Тарасова и Морозов — вторые
  • 08:09
    • Аргентина обыграла Уругвай благодаря голу Ди Марии
  • 00:41
    • Англия за тайм разгромила Албанию, Польша крупно обыграла Андорру
  • 00:39
    • Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022
  • 00:43
    • Сборная Дании обыграла команду Фарерских островов
    Все новости спорта

    Аргентина обыграла Уругвай благодаря голу Ди Марии

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Аргентины Сборная Уругвая Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Аргентины одержала гостевую победу над Уругваем в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

    Анхель Ди Мария
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анхель Ди Мария

    Матч, состоявшийся в Монтевидео, завершился со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

    Автором единственного гола стал Анхель Ди Мария, поразивший ворота хозяев на седьмой минуте.

    Лионель Месси появился на поле в конце второго тайма. На 76-й минуте лидер Аргентины заменил Джовани Ло Чельсо. Месси, как известно, ранее пропустил несколько матчей «Пари Сен-Жермен» из-за травмы.

    Аргентина набрала 28 очков и находится на втором месте в отборочной группе Южной Америки, Уругвай с 16 очками расположился на шестой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Франция разгромить Казахстан?
  • Франция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Реабилитируется ли Россия за недавнее поражение?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Черногория — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры