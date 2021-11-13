Аргентина обыграла Уругвай благодаря голу Ди Марии

Анхель Ди Мария Фото: twitter.com/CONMEBOL
Матч, состоявшийся в Монтевидео, завершился со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.
Автором единственного гола стал Анхель Ди Мария, поразивший ворота хозяев на седьмой минуте.
Лионель Месси появился на поле в конце второго тайма. На 76-й минуте лидер Аргентины заменил Джовани Ло Чельсо. Месси, как известно, ранее пропустил несколько матчей «Пари Сен-Жермен» из-за травмы.
Аргентина набрала 28 очков и находится на втором месте в отборочной группе Южной Америки, Уругвай с 16 очками расположился на шестой строчке.
La pelea por llegar a Catar 2022 está más viva que nunca. ¡Puede ser para cualquiera! 📊🔥#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/zflfl6Z0pT— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 13, 2021