Аргентина обыграла Уругвай благодаря голу Ди Марии

Сборнаяодержала гостевую победу надв рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Матч, состоявшийся в Монтевидео, завершился со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

Автором единственного гола стал Анхель Ди Мария, поразивший ворота хозяев на седьмой минуте.

Лионель Месси появился на поле в конце второго тайма. На 76-й минуте лидер Аргентины заменил Джовани Ло Чельсо. Месси, как известно, ранее пропустил несколько матчей «Пари Сен-Жермен» из-за травмы.

Аргентина набрала 28 очков и находится на втором месте в отборочной группе Южной Америки, Уругвай с 16 очками расположился на шестой строчке.