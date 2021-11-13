Агент: На данный момент 4 топ-клуба из России интересуются Мампаси

Агент, представляющий защитника украинского «Шахтера», сообщил, что на игрока имеется повышенный спрос среди российских клубов.

Ранее появилась информация, что 18-летним футболистом интересуется «Локомотив».

«К Мампаси есть интерес из самых разных стран и клубов. Теперь игрок думает, какой вариант ему подходит.

На данный момент им интересуются четыре топ-клуба России. Теоретически этой зимой он может переехать в Россию», — сказал Шаблий «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне на счету Мампаси 11 проведенных матчей за «Мариуполь» и один ассист. При этом, он заработал пять желтых карточек.