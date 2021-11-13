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    Агент: На данный момент 4 топ-клуба из России интересуются Мампаси

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    Агент Вадим Шаблий, представляющий защитника украинского «Шахтера» Марка Мампаси, сообщил, что на игрока имеется повышенный спрос среди российских клубов.

    Марк Мампаси
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    Марк Мампаси

    Ранее появилась информация, что 18-летним футболистом интересуется «Локомотив».

    «К Мампаси есть интерес из самых разных стран и клубов. Теперь игрок думает, какой вариант ему подходит.

    На данный момент им интересуются четыре топ-клуба России. Теоретически этой зимой он может переехать в Россию», — сказал Шаблий «Спорт-Экспрессу».

    В текущем сезоне на счету Мампаси 11 проведенных матчей за «Мариуполь» и один ассист. При этом, он заработал пять желтых карточек.

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