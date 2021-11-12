Пашалич: Хорватии не терпится показать, что она лучше России

Полузащитник сборной Хорватииподелился ожиданиями от встречи с Россией в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022.

«Думаю, сборная России начнет игру осторожно, все-таки ей достаточно ничьей. Но я не верю, что они будут защищаться всю игру, соперник тоже попытается играть в атаку и создавать опасные моменты, но все зависит от нас.

Нам надо сохранять спокойствие и не нервничать. Мы не можем дождаться встречи, ожидаем зрелища и отличной атмосферы.

Хорватии не терпится показать, что она лучше России и попасть на чемпионате мира», — приводит слова Пашалича пресс-служба хорватского футбольного союза.

Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября в Сплите, начало — в 17:00 мск. В этой встрече команде Валерия Карпина будет достаточно не проиграть для выхода в финальную часть ЧМ-2022 с первого места.