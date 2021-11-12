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    Ерохин: После такого матча приятно готовиться к следующему

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    Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился эмоциями после матча против Кипра в квалификации ЧМ-2022 (6:0).

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «Хорошо, что в принципе получается отличаться, помогать команде. Этим очень доволен. И рад, что команда сегодня набрала 3 очка. Победа — самое важное.

    Естественно, ребята, у которых были желтые карточки, знали об этом. Но установок играть аккуратно не было. Было несколько моментов, где могли бы и карточку показать. Важно было сегодня победить. Сейчас готовимся, есть время.

    Конечно, честь носить повязку сборной. Как мы все договорились, это наша общая ответственность. Все вместе мы лидеры, каждый на себя берет ответственность.

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    • Думал ли о Хорватии? После финального свистка. Даже за 10 минут, когда счет был 5:0, хотели забить еще. Хорошо, что такой счет получился. После такого матча приятно готовиться к следующему», — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».

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