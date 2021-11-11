Новый тренер «Ньюкасла»: Я абсолютно уверен, что мы сможем не вылететь из АПЛ

Новый главный тренер «Ньюкасла»рассказал, что перед клубом стоит сложная задача улучшить позиции в чемпионате Англии до конца текущего года.

«Задача, стоящая перед нами, огромна. Это очень трудная задача. Я не питаю иллюзий. У нас очень сложный список матчей в декабре.

Все, что мы можем сделать, это посмотреть на горизонт, попытаться выиграть следующую игру и постараться лучше подготовиться к следующей игре после этого.

Волшебной палочки не существует. Потребуется много тяжелой работы, чтобы быстро привить игрокам то, что мы хотим.

Очевидно, что нам нужно постараться решить проблему угрозы вылета очень быстро, подняться в лиге.

Я абсолютно уверен, что мы сможем это, но я не даю никаких обещаний на этот счет», — сказал Хоу Sky Sports.

В настоящий момент «Ньюкасл» располагается на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 5 очков.