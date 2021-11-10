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    Шевченко: Главная цель для нас прямо сейчас — остаться в Серии А

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    Новый наставник «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера команды.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    «Это очень важный момент в моей тренерской карьере. Хочу поблагодарить владельца клуба Джоша Уондера и проект "Дженоа" за то, что вернули меня в Италию. Страну, с которой у меня есть особая связь. "Дженоа" — важный клуб. Этот проект мне небезразличен. Главная цель для нас прямо сейчас — остаться в Серии А. "Дженоа" — старейший клуб Италии, а это что-то значит. Я надеюсь остаться здесь надолго.

    Меня действительно убедил этот проект. Я верю, что "Дженоа" может совершать великие дела в будущем. В январе команду нужно усилить. Команде нужен правильный менталитет. Я общался с игроками и почувствовал, что они тоже хотят улучшить ситуацию», — приводит слова Шевченко Football Italia.

    В чемпионате Италии «Дженоа» занимает 17 место с 9 очками.

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