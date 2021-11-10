Рангник — основной кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива»стал основным кандидатом на пост главного тренера

По информации The Sun, 63-летний специалист готов покинуть «Локомотив» и возглавить «МЮ».

Руководство английского клуба до сих пор не определилось с будущим Оле-Гуннара Сульшера, под руководством которого команда провалила ряд недавних матчей.

Отмечается, что Рангник мог занять пост тренера «МЮ» в 2019 году, но тогда было принято решение продолжить сотрудничество с Сульшером.

«Манчестер Юнайтед» в начале ноября уступил на своем поле «Манчестер Сити» (0:2). В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» занимают пятое место.

Ранее уже сообщалось, что Рангник заинтересован в том, чтобы занять пост главного тренера «МЮ».