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    Рангник — основной кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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    Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник стал основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    По информации The Sun, 63-летний специалист готов покинуть «Локомотив» и возглавить «МЮ».

    Руководство английского клуба до сих пор не определилось с будущим Оле-Гуннара Сульшера, под руководством которого команда провалила ряд недавних матчей.

    Отмечается, что Рангник мог занять пост тренера «МЮ» в 2019 году, но тогда было принято решение продолжить сотрудничество с Сульшером.

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    • «Манчестер Юнайтед» в начале ноября уступил на своем поле «Манчестер Сити» (0:2). В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» занимают пятое место.

    Ранее уже сообщалось, что Рангник заинтересован в том, чтобы занять пост главного тренера «МЮ».

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