В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: После месяца регулярного сезона «Индиана» скатилась на 12 позицию Востока, и пока что никаких признаков выздоровления не предвидится.

Последние матчи: Почти все лидеры «Индианы» не могут играть из-за травм, поэтому коллектив Карлайла смог выиграть только один матч за шесть последних поединков.

Травмированные игроки: Четверка травмированных Уайзмэн, Несмит, Джексон и Нембхард не собираются в ближайшее время возвращаться в состав «Индианы», поэтому придется справляться как-то без них.

Общий тонус клуба: При всем уважении к «Вашингтону», но хозяева паркета должны без вопросов разбираться со столичной командой.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Сейчас «Вашингтон» официально разместился на последней строчке восточной конференции, и перспектив убраться оттуда становится все меньше и меньше.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Киф с «Вашингтоном» доигрался до того, что его команда не может победить уже 10 (!) матчей кряду.

Травмированные игроки: В последнем матче «Вашингтону» не мог помочь только Бей, а сейчас к нему присоединился Вукчевич, получивший контузию в мачте против «Бостона»

Общий тонус клуба: В таком угнетенном состоянии в предстоящем поединке гостям будет неимоверно сложно противостоять хозяйскому коллективу.

Статистика для ставок

«Индиана» в шести последних матчах смогла победить только раз

«Вашингтон» не может победить 10 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.10, а на победу «Вашингтона» — 5.43.

Прогноз: Несмотря на то, что «Индиана» далеко не в лучшем состоянии, но она сможет справиться с «Вашингтоном».

Альтернативный прогноз: Обе команды продемонстрируют вялую игру, поэтому результативного поединка ожидать не стоит.

Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: ТМ 235 с коэффициентом 2.17.