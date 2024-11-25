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    «Индиана» одолеет еле живой «Вашингтон»?

    «Индиана» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 25 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Вашингтон»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 25 Ноября 2024 года

    Индиана

  • НБА
    •  Индиана 01:00 Вашингтон

    Вашингтон

  • НБА
    •

    «Индиана»

    Турнирное положение: После месяца регулярного сезона «Индиана» скатилась на 12 позицию Востока, и пока что никаких признаков выздоровления не предвидится.

    Последние матчи: Почти все лидеры «Индианы» не могут играть из-за травм, поэтому коллектив Карлайла смог выиграть только один матч за шесть последних поединков.

    Травмированные игроки: Четверка травмированных Уайзмэн, Несмит, Джексон и Нембхард не собираются в ближайшее время возвращаться в состав «Индианы», поэтому придется справляться как-то без них.

    Общий тонус клуба: При всем уважении к «Вашингтону», но хозяева паркета должны без вопросов разбираться со столичной командой.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Сейчас «Вашингтон» официально разместился на последней строчке восточной конференции, и перспектив убраться оттуда становится все меньше и меньше.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Киф с «Вашингтоном» доигрался до того, что его команда не может победить уже 10 (!) матчей кряду.

    Травмированные игроки: В последнем матче «Вашингтону» не мог помочь только Бей, а сейчас к нему присоединился Вукчевич, получивший контузию в мачте против «Бостона»

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    Общий тонус клуба: В таком угнетенном состоянии в предстоящем поединке гостям будет неимоверно сложно противостоять хозяйскому коллективу.

    Статистика для ставок

    • «Индиана» в шести последних матчах смогла победить только раз

    • «Вашингтон» не может победить 10 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.10, а на победу «Вашингтона» — 5.43.

    Прогноз: Несмотря на то, что «Индиана» далеко не в лучшем состоянии, но она сможет справиться с «Вашингтоном».

    Альтернативный прогноз: Обе команды продемонстрируют вялую игру, поэтому результативного поединка ожидать не стоит.

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТМ 235 с коэффициентом 2.17.

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    «Индиана» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 25.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» одолеет еле живой «Вашингтон»?
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