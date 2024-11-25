Индиана
Вашингтон
«Индиана»
Турнирное положение: После месяца регулярного сезона «Индиана» скатилась на 12 позицию Востока, и пока что никаких признаков выздоровления не предвидится.
Последние матчи: Почти все лидеры «Индианы» не могут играть из-за травм, поэтому коллектив Карлайла смог выиграть только один матч за шесть последних поединков.
Травмированные игроки: Четверка травмированных Уайзмэн, Несмит, Джексон и Нембхард не собираются в ближайшее время возвращаться в состав «Индианы», поэтому придется справляться как-то без них.
Общий тонус клуба: При всем уважении к «Вашингтону», но хозяева паркета должны без вопросов разбираться со столичной командой.
«Вашингтон»
Турнирное положение: Сейчас «Вашингтон» официально разместился на последней строчке восточной конференции, и перспектив убраться оттуда становится все меньше и меньше.
Последние матчи: Киф с «Вашингтоном» доигрался до того, что его команда не может победить уже 10 (!) матчей кряду.
Травмированные игроки: В последнем матче «Вашингтону» не мог помочь только Бей, а сейчас к нему присоединился Вукчевич, получивший контузию в мачте против «Бостона»
Общий тонус клуба: В таком угнетенном состоянии в предстоящем поединке гостям будет неимоверно сложно противостоять хозяйскому коллективу.
Статистика для ставок
- «Индиана» в шести последних матчах смогла победить только раз
- «Вашингтон» не может победить 10 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.10, а на победу «Вашингтона» — 5.43.
Прогноз: Несмотря на то, что «Индиана» далеко не в лучшем состоянии, но она сможет справиться с «Вашингтоном».
- 1.96Бостон — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.51Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер: прогноз и ставкаСегодня в 06:30
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Альтернативный прогноз: Обе команды продемонстрируют вялую игру, поэтому результативного поединка ожидать не стоит.
Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: ТМ 235 с коэффициентом 2.17.