СМИ: В случае непопадания в ЛЧ Роналду может покинуть «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»намерен покинуть команду, если она не сможет попасть в Лигу чемпионов в следующем году, сообщает Daily Express.

По информации источника, португальца не устраивают последние результаты «красных дьяволов» в АПЛ и он не горит желанием выступать во втором по значимости еврокубковом турнире — Лиге Европы.

Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса» и заключив контракт до 30 июня 2023 года.

После 11 туров чемпионата Англии манкунианский клуб идет на шестом месте, набрав 17 очков. В Лигу чемпионов от АПЛ выходят команды, занявшие первые четыре места.