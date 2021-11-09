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    СМИ: В случае непопадания в ЛЧ Роналду может покинуть «МЮ»

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен покинуть команду, если она не сможет попасть в Лигу чемпионов в следующем году, сообщает Daily Express.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации источника, португальца не устраивают последние результаты «красных дьяволов» в АПЛ и он не горит желанием выступать во втором по значимости еврокубковом турнире — Лиге Европы.

    Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» летом 2021 года, перейдя из «Ювентуса» и заключив контракт до 30 июня 2023 года.

    После 11 туров чемпионата Англии манкунианский клуб идет на шестом месте, набрав 17 очков. В Лигу чемпионов от АПЛ выходят команды, занявшие первые четыре места.

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