СМИ: Рангник готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник Фото: globallookpress.com
Как сообщает известный немецкий журналист Кристиан Фальк, Рангник готов возглавить «Манчестер Юнайтед», если руководство клуба все-таки решит отправить в отставку Оле-Гуннара Сульшера.
Ralf Rangnick is still interested @ManUtd https://t.co/feY32efnmG— Christian Falk (@cfbayern) November 6, 2021
«Манчестер Юнайтед» проиграл очередной матч, на этот раз уступив на своем поле «Манчестер Сити» (0:2). В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» занимают пятое место.
Ранее сообщалось, что Рангник заинтересован в том, чтобы занять пост главного тренера «Ньюкасла», который не так давно был куплен инвестиционным фондом из Саудовской Аравии.