Карпин о Дзюбе: Надеялись на него тогда. Сейчас уже не надеялись

Главный тренер сборной Россиив очередной раз высказался об отсутствии нападающего «Зенита»в составе национальной команды на предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Дзюба отказался от приглашения в сборную перед октябрьскими матчами. В ноябре Карпин решил не вызывать экс-капитана сборной.

«Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться.

Был хоть один тренер в штабе, который высказывался за вызов? Нет, не было», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Сборная России в этом месяце сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).