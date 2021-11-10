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    • Карпин о Дзюбе: Надеялись на него тогда. Сейчас уже не надеялись
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    Карпин о Дзюбе: Надеялись на него тогда. Сейчас уже не надеялись

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в составе национальной команды на предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Дзюба отказался от приглашения в сборную перед октябрьскими матчами. В ноябре Карпин решил не вызывать экс-капитана сборной.

    «Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться.

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    • Был хоть один тренер в штабе, который высказывался за вызов? Нет, не было», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Сборная России в этом месяце сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

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