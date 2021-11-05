Карпин: Модрич и Модрич. И что? Две руки, две ноги, одна голова

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Решаемая ли проблема, что наши игроки боятся Модрича и других игроков ведущих европейских клубов? Решаемая. Это как раз задача тренерского штаба.
Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Решим или не решим — другой вопрос.
Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: "Зидан и Зидан. И что?" Ровно то же самое. "Модрич и Модрич. И что?" Две руки, две ноги, одна голова», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Сборная России в этом месяце сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).
Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может пропустить ближайшие матчи сборной России из-за травмы.