Карпин: Модрич и Модрич. И что? Две руки, две ноги, одна голова

Главный тренер сборной Россииподелился мнением о лидере сборной Хорватии

«Решаемая ли проблема, что наши игроки боятся Модрича и других игроков ведущих европейских клубов? Решаемая. Это как раз задача тренерского штаба.

Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Решим или не решим — другой вопрос.

Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: "Зидан и Зидан. И что?" Ровно то же самое. "Модрич и Модрич. И что?" Две руки, две ноги, одна голова», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Сборная России в этом месяце сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может пропустить ближайшие матчи сборной России из-за травмы.