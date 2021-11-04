ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Зарема СалиховаШанс для «Спартака». Арабские шейхи хотят купить главный клуб России
  • 14:04
    • Захарян получил травму и выбыл на неопределенный срок
  • 11:22
    • Осинькин — лучший тренер РПЛ в октябре
  • 11:14
    • Жамнов рассказал, планирует ли пригласить в свой штаб иностранного тренера
  • 11:06
    • Агаларов признан лучшим игроком РПЛ в октябре
  • 10:23
    • Дибала договорился с «Ювентусом» о новом контракте
    Все новости спорта

    Захарян получил травму и выбыл на неопределенный срок

    Футбол Динамо РПЛ Футбол России Сборная России ЧМ-2022 Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может пропустить ближайшие матчи из-за травмы.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

    «Травма у Захаряна? У него была мышечная травма, пока он не принимает участия в командных тренировках.

    Сроки его возвращения неизвестны», — приводит слова немецкого специалиста «Спорт-Экспресс».

    Захарян провел за «Динамо» в текущем сезоне 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал семь результативных передач.

  • «Динамо» подтвердило, что матч с «Краснодаром» пройдет в Москве со зрителями
  • Читайте по теме

    • «Динамо» в 14-м туре чемпионата России сыграет против «Краснодара». Матч состоится 6 ноября в Москве, начало — в 16:30 мск.

    Напомним, Захарян попал в состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Лестер» черную полосу «Спартака»?
  • «Лестер» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Увезет ли «Локомотив» очки из Стамбула?
  • «Галатасарай» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Наполи» снова одолеет «Легию»?
  • «Легия» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:01
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Галатасарай — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Легия — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Кайрат — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Заря — ЦСКА София
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Рома — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры