Захарян получил травму и выбыл на неопределенный срок

Полузащитник «Динамо» и сборной Россииможет пропустить ближайшие матчи из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

«Травма у Захаряна? У него была мышечная травма, пока он не принимает участия в командных тренировках.

Сроки его возвращения неизвестны», — приводит слова немецкого специалиста «Спорт-Экспресс».

Захарян провел за «Динамо» в текущем сезоне 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал семь результативных передач.

«Динамо» в 14-м туре чемпионата России сыграет против «Краснодара». Матч состоится 6 ноября в Москве, начало — в 16:30 мск.

Напомним, Захарян попал в состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.