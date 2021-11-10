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    Карпин: Думаю, Кипр сыграет по схеме 5-4-1

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал предстоящий матч против сборной Кипра в отборочном цикле ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Команды, которые на бумаге не считаются большими, умеют обороняться. Думаю, Кипр сыграет по схеме 5-4-1. Они так играют давно. Не так просто атаковать против большого количества обороняющихся футболистов. Находить пространство не так просто. Можно будет уповать больше на контратаки. Хотя в матче против Мальты соперник играл более комбинационно, выходили из обороны через короткий пас. На стандартах были у них проблемы. Это о слабых сторонах. Так что ничего нового не скажу. Кто видел матчи Кипра — думаю, будет то же самое», — цитирует Карпина Sport24.

    Россия сыграет с Кипром 11 ноября. Начало в 20:00 мск. Прогноз на игру можно прочитать здесь.

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