Карпин: Думаю, Кипр сыграет по схеме 5-4-1

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал предстоящий матч против сборной Кипра в отборочном цикле ЧМ-2022.

«Команды, которые на бумаге не считаются большими, умеют обороняться. Думаю, Кипр сыграет по схеме 5-4-1. Они так играют давно. Не так просто атаковать против большого количества обороняющихся футболистов. Находить пространство не так просто. Можно будет уповать больше на контратаки. Хотя в матче против Мальты соперник играл более комбинационно, выходили из обороны через короткий пас. На стандартах были у них проблемы. Это о слабых сторонах. Так что ничего нового не скажу. Кто видел матчи Кипра — думаю, будет то же самое», — цитирует Карпина Sport24.

Россия сыграет с Кипром 11 ноября. Начало в 20:00 мск. Прогноз на игру можно прочитать здесь.